    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"

    El brasileñó recordó el paso de su compatriota en Pumas, del que aseguró, es un club con grandeza e historia.

    Por:Kevin R. Yu
    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa

    Juninho Vieira no dudó en firmar con Pumas por la grandeza del equipo que hizo que Dani Alves, que hasta hace un par de años era el futbolista más ganador en la historia, decidiera jugar en la Liga MX para llegar al Mundial Catar 2022 en un nivel competitivo.

    “Es un club grande. No puedo dejar de mencionar que Dani Alves vino aquí, un ganador que lo ganó todo y no estuvo aquí por casualidad. Eligió este club porque es grande y respetado en el país”, mencionó Juninho en entrevista para TUDN tras su debut con Pumas en el Torneo Clausura 2026.

    “Cuando supe de la oportunidad de venir, no lo pensé”, agregó el delantero brasileño de 29 años por el que Pumas pagó cerca de 5 millones de dólares al Flamengo.

    Juninho confía en que en la Liga MX retomará el nivel que mostró en Europa con el Qarabag de Azerbaiyán antes de volver a Brasil con el Flamengo donde apenas pudo anotar cuatro goles.

    “En mi club anterior (Qarabag) marqué 46 goles y di unas 15 asistencias, luego fui al Flamengo, el club más grande de mi país, donde había jugadores increíbles, leyendas del club y seleccionados nacionales. Aprendí mucho de ellos”, señaló.

    Por último, Juninho Vieira prometió a la afición de Pumas que dejará todo en la cancha en busca de acabar con una sequía de 15 años sin títulos.

    “Lo que quiero es ganar, igual que la afición. Tengo una frase que vi alguna vez: ‘lo que tu mente quiere, tu cuerpo lo consigue’. Mi mente está enfocada en ser campeón y nadie me va a quitar eso”, sentenció.

    ¿Por qué está tan enojada la afición de Pumas con José Caicedo?
