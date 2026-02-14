    Liga MX

    Monterrey vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en el que Rayados busca mantener la inercia ganadora sobre los Esmeraldas y van por su cuarto triunfo al hilo en Liga MX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Este sábado 14 de febrero, Monterrey recibirá a León en el Estadio BBVA en un encuentro correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 donde se buscan acudir hegemonías.

    Actualmente, Monterrey ocupa la novena posición de la tabla con siete puntos y saldo de dos victorias, un empate y sólo una derrota en la temporada. Sin embargo, el equipo local llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

    Por su parte, León se encuentra en la posición 16, con solo cuatro puntos acumulados y una victoria en lo que va de la temporada, también llega tras una derrota en su más reciente partido.

    Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en la clasificación, con Monterrey buscando mejorar su posición y León intentando salir de la zona baja.

    La situación de ambos equipos añade un contexto interesante al partido, que promete ser crucial para sus aspiraciones en la liga. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. LEÓN DE LA JORNADA 6


    Monterrey llega al partido con la moral baja tras caer ante América, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, León también sufrió una derrota frente a Querétaro, lo que los deja en una posición complicada y con la necesidad urgente de recuperar su mejor versión.

    Rayados llega a este encuentro en busca de su cuarta victoria consecutiva sobre los Esmeraldas, no pierden desde que cayeron en El Bajío 2-0 dentro del Clausura 2024. León no gana en la Sultana del Norte desde el Apertura 2021.

    • Cuándo es el Monterrey vs. León: el juego es el sábado 14 de febrero de 2026 en el Estadio BBVA.
    • A qué hora es el Monterrey vs. León: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Monterrey vs. León: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Liga MXMonterreyLeón

