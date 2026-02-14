Narrativa Chivas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

Este sábado Día del Amor y de la Amistad, 14 de febrero en el Estadio Akron será el escenario del enfrentamiento entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX en una nueva edición del Clásico Nacional ahora dentro del Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Actualmente, el equipo local, Guadalajara, ocupa la primera posición de la tabla con 15 puntos tras cinco victorias en la temporada; es decir, marcha con paso perfecto. En su último partido, el equipo se llevó la victoria, lo que refuerza su buen rendimiento en el torneo.

Por otro lado, América se encuentra en la octava posición con ocho puntos y saldo de dos victorias, dos empates y una derrota en lo que va de la temporada. En su más reciente encuentro también logró una victoria, lo que podría darles un impulso en su búsqueda de mejorar su posición en la clasificación.

Este partido presenta una clara diferencia en puntos entre ambos equipos, lo que añade un nivel de interés a este clásico del futbol mexicano.

Con Guadalajara en racha y América intentando escalar posiciones, el encuentro promete ser un momento clave en la temporada. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CHIVAS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 6



Chivas llega al partido con la moral alta tras imponerse a Mazatlán FC, que vive su gira del adiós, en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa.

Por su parte, América también se presenta en un buen momento después de superar a Monterrey, lo que les permite afrontar el duelo con una actitud positiva y la intención de mantener su racha ganadora.

Son cuatro partidos consecutivos los que tiene Chivas sin ganar y sin anotar en el Estadio Akron al América dentro del Clásico Nacional en Liga MX; no gana en casa a las Águilas desde el 1-0 en los Cuartos de Final del Apertura 2020 con gol de Cristian Calderón.

PUBLICIDAD

Cuándo es el Chivas vs. América : el juego es el sábado 14 de febrero de 2026 en el Estadio Akron.

: el juego es el sábado 14 de febrero de 2026 en el Estadio Akron. A qué hora es el Chivas vs. América : el partido inicia en México a las 9:07 PM; en Estados Unidos es a las 10:07 PM tiempo del Este, 9:07 PM tiempo del Centro y 7:07 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:07 PM; en Estados Unidos es a las 10:07 PM tiempo del Este, 9:07 PM tiempo del Centro y 7:07 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Chivas vs. América: sigue la transmisión de este partido por las plataformas de TUDN en tudn.com y la app de TUDN.