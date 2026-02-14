Narrativa Pachuca vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

Este sábado 14 de febrero el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Atlas, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.

Actualmente, Pachuca ocupa la séptima posición en la tabla con ocho puntos con saldo de sólo dos victorias en la temporada. En su último partido, el equipo local obtuvo un triunfo, lo que podría ser un impulso positivo para enfrentar a su rival.

Por su parte, Atlas se encuentra en la cuarta posición con 10 puntos, acumulando tres victorias hasta el momento. Sin embargo, en su más reciente encuentro, el equipo visitante sufrió una derrota, lo que podría influir en su desempeño en este partido.

Con una diferencia de solo dos puntos entre ambos equipos, el encuentro promete ser competitivo. Pachuca buscará aprovechar la localía para sumar puntos y escalar posiciones, mientras que Atlas intentará recuperarse de su reciente tropiezo. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

Pachuca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a FC Juárez en su último encuentro, lo que les da confianza y los impulsa a seguir en la lucha por los primeros lugares.

Por su parte, Atlas rescató un punto ante Pumas, pero la presión por mejorar su rendimiento se siente, ya que necesitan urgentemente una victoria para no caer en la incertidumbre.

Cuándo es el Pachuca vs. Atlas: el juego es el sábado 14 de febrero en el Estadio Hidalgo.

el juego es el sábado 14 de febrero en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Atlas : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Atlas: Sigue la transmisión de este encuentro en Estados Unidos por la señal de ViX.