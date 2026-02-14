Liga MX Atlético de San Luis vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Semana de Clásico Nacional! Así puedes ver la Jornada 6 del Clausura 2026

Este sábado 14 de febrero el Estadio Alfonso Lastras Ramírez será el escenario del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Querétaro, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Actualmente, Atlético de San Luis ocupa la posición 14 de la tabla con cuatro puntos acumuladosy con tan sólo una victoria en la temporada. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que ha generado una necesidad de mejorar su rendimiento en el torneo.

Por su parte, Querétaro se encuentra en la posición 12 con cinco puntos, también con una victoria en su haber, pero llega a este encuentro tras haber ganado su más reciente partido, lo que podría influir en su confianza y desempeño en el campo.

Con ambos equipos buscando sumar puntos cruciales para escalar en la clasificación, el partido promete ser un momento clave en la temporada. Si deseas conocer cómo y dónde ver este encuentro, sigue leyendo para obtener toda la información necesaria sobre la transmisión del partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 6



Atlético de San Luis llega al partido con la moral baja tras caer ante Necaxa, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por otro lado, Querétaro se presenta en alza después de haberse impuesto a León, lo que les otorga confianza y ganas de seguir sumando puntos en su búsqueda de la clasificación.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Querétaro : el juego es el sábado, 14 de febrero de 2026 en el Alfonso Lastras Ramírez.

: el juego es el sábado, 14 de febrero de 2026 en el Alfonso Lastras Ramírez. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.