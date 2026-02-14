    Liga MX

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026

    El delantero campeón de goleo individual vigente habló sobre retomar la senda del triunfo en la Jornada 6 tras vencer a Xolos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto

    Paulinho, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, habló tras el apretado triunfo frente a Xolos de Tijuana en la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 en el que se hizo presente en el marcador y como vigente campeón de goleo individual.

    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto
    Liga MX

    Si bien el cuadro escarlata sigue con paso invicto en el semestre, Paulinho destacó que se rompiera una racha de tres empates consecutivos, dos de ellos sin marcar, por lo que admitió que el equipo está en crecimiento y adaptación con la llegada de nuevos jugadores.

    “Para mí lo más importante era regresar a ganar partidos, los primeros cinco partidos jugamos contra tres candidatos al título y no perdimos ninguno y seguimos sin perder, pero queríamos regresar a ganar y estamos felices por eso.

    “Es normal, tenemos los tres jugadores más influyentes y con más equilibrio afuera y los que llegaron se están adaptando muy bien, pero es normal, cuando entra mucha gente nueva hay un proceso”, indicó el delantero portugués del Toluca.

    Paulinho suma apenas dos goles en cinco partidos jugados, ambos de manera consecutiva aunado al empate frente a Cruz Azul en la Fecha 5, por lo que comienza a calentar las piernas en cuanto a su cuota goleadora.

    El siguiente partido del Toluca en la Liga MX Clausura 2026 será frente a los Rayos del Necaxa en la séptima fecha el siguiente sábado 21 de febrero.

