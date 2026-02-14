    Liga MX

    ¿Quién manda en el historial reciente del Clásico América vs. Chivas?

    En los más recientes compromisos entre América y Chivas este es el saldo por equipo en este partido.

    Por:Antonio Quiroga
    El dato que te volará la cabeza para el Clásico América vs. Chivas

    El Clásico América vs. Chivas vivirá su edición 264 de la historia este sábado 14 de febrero en el marco de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    En el mero Día de San Valentín, pareciera que lo que menos habrá durante esos 90 minutos será amor y amistad entre los dos equipos más grandes de México.

    HISTORIAL RECIENTE DEL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS


    América buscará su victoria 100 de la historia ante Chivas, mientras que el Rebaño espera conseguir un triunfo en casa que se le niega desde 2017 ante el acérrimo rival, en partido de torneo regular.

    Si bien la temporada pasada el Guadalajara rompió una racha de ocho años sin ganar en temporada regular, ahora busca terminar con otro 'maleficio' ante las Águilas, pero en el Estadio Akron.

    En los más recientes 10 compromisos, sin contar partidos de Liguilla, el saldo es de cinco triunfos del América por apenas uno del Rebaño Sagrado y cuatro empates.

    Lo más llamativo es el marcador global que se ha dado en esos 10 juegos: 12-5 a favor de los azulcrema.

    • Apertura 2025: América 1-2 Chivas
    • Clausura 2025: Chivas 0-0 América
    • Apertura 2024: América 1-0 Chivas
    • Clausura 2024: Chivas 0-0 América
    • Apertura 2023: América 4-0 Chivas
    • Clausura 2023: Chivas 2-4 América
    • Apertura 2022: América 2-1 Chivas
    • Clausura 2022: Chivas 0-0 América
    • Apertura 2021: América 0-0 Chivas
    • Clausura 2021: Chivas 0-3 América.
