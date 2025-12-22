Liga MX Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026 El conjunto de la UNAM sigue moviéndose en el mercado invernal y ahora cierra trato con Santos Laguna.

Video Pumas consigue en Santos a su cuarto refuerzo del 2026

Pumas amarró a su cuarto refuerzo del Torneo Clausura 2026. El mexicano Jordan Carrillo dejará de ser jugador de Santos Laguna para firmar con el cuadro universitario.

Rodrigo Celorio pudo confirmar para TUDN que la directiva de Pumas encabezada por Antonio Sancho llegó a un acuerdo con el club lagunero por el extremo de 24 años.

Jordan Carrillo reportará en los próximos días con Pumas tras jugar 13 partidos del Torneo Apertura 2025 con los Guerreros, en los que no registró gol ni asistencia.

Carrillo se formó en las fuerzas básicas de Santos y tuvo un paso en Europa de un año y medio (2022-24) con el Real Sporting de Gijón, con quien disputó 26 partidos en la Segunda División de España.

Pumas es el equipo de la Liga MX más activo en el mercado de transferencias, lo cual son buenas noticias para el técnico Efraín Juárez que podría disponer de equipo completo, con todo y refuerzos, para su debut en el Clausura 2026.

Pumas recibirá a Querétaro en la Jornada 1 el próximo domingo 11 de enero en el Estadio Olímpico Universitario.