    Liga MX

    Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

    El conjunto de la UNAM sigue moviéndose en el mercado invernal y ahora cierra trato con Santos Laguna.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Pumas consigue en Santos a su cuarto refuerzo del 2026

    Pumas amarró a su cuarto refuerzo del Torneo Clausura 2026. El mexicano Jordan Carrillo dejará de ser jugador de Santos Laguna para firmar con el cuadro universitario.

    Rodrigo Celorio pudo confirmar para TUDN que la directiva de Pumas encabezada por Antonio Sancho llegó a un acuerdo con el club lagunero por el extremo de 24 años.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Rodolfo Rotondi se va de Cruz Azul? Esto es lo que se sabe de su posible salida
    1 mins

    ¿Rodolfo Rotondi se va de Cruz Azul? Esto es lo que se sabe de su posible salida

    Liga MX
    Monterrey madruga a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    Monterrey madruga a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Adama Traoré demuestra su amor por el América y la Liga MX
    1 mins

    Adama Traoré demuestra su amor por el América y la Liga MX

    Liga MX
    Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City
    1 mins

    Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City

    Liga MX
    Tigres anuncia la salida de Sebastián Córdova para el Clausura 2026
    1 mins

    Tigres anuncia la salida de Sebastián Córdova para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estrella de Liga MX sorprende en la casita de Bad Bunny!
    1 mins

    ¡Estrella de Liga MX sorprende en la casita de Bad Bunny!

    Liga MX
    América contrata a portero Max Serrano de cara al Clausura 2026
    1 mins

    América contrata a portero Max Serrano de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Carlos Gruezo se perfil para reforzar a Santos Laguna en el Clausura 2026 de Liga MX
    1 mins

    Carlos Gruezo se perfil para reforzar a Santos Laguna en el Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Sergio Canales recibe emotivo homenaje en su regreso al Betis
    1 mins

    Sergio Canales recibe emotivo homenaje en su regreso al Betis

    Liga MX
    Javier Aquino lanza duro mensaje a la directiva de Tigres tras su salida
    2 mins

    Javier Aquino lanza duro mensaje a la directiva de Tigres tras su salida

    Liga MX

    Jordan Carrillo reportará en los próximos días con Pumas tras jugar 13 partidos del Torneo Apertura 2025 con los Guerreros, en los que no registró gol ni asistencia.

    Carrillo se formó en las fuerzas básicas de Santos y tuvo un paso en Europa de un año y medio (2022-24) con el Real Sporting de Gijón, con quien disputó 26 partidos en la Segunda División de España.

    Jordan Carrillo se convertirá en el cuarto refuerzo de Pumas tras los mexicanos César Garza y Tony Leone, además del brasileño Juninho, quien llega como campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo.

    Pumas es el equipo de la Liga MX más activo en el mercado de transferencias, lo cual son buenas noticias para el técnico Efraín Juárez que podría disponer de equipo completo, con todo y refuerzos, para su debut en el Clausura 2026.

    Pumas recibirá a Querétaro en la Jornada 1 el próximo domingo 11 de enero en el Estadio Olímpico Universitario.

    Video ¡Monterrey se adelanta a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo!
    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMJordan CarrilloSantos Laguna

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX