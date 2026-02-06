    Liga MX

    Igor Lichnovsky es anunciado como nuevo jugador de club europeo

    El defensa chileno sale del América para tomar rumbo de nueva cuenta al futbol del viejo continente.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Lo anuncian en Europa! El equipo que da a conocer fichaje de Lichnovsky

    Igor Lichnovsky, defensa chileno, jugará ahora en el futbol europeo, específicamente con el Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía, según anunció el propio conjunto otomano por medio de sus redes oficiales.

    De esta forma, Lichnovsky sale del Club América de la Liga MX, equipo con el que llegó en 2024 y ganó un tricampeonato en el futbol mexicano. Su salida era un tema pendiente que las Águilas tenían en el periodo del futbol de estufa en el presente Clausura 2026.

    El trato, según informó el conjunto chileno, es por un año y medio, con posibilidad de extender el vínculo por otro año.

    "Damos la bienvenida a Igor Lichnovsky a nuestra familia y le deseamos éxito con nuestra camiseta roja y negra", escribió el Karagümrük en el primer mensaje dedicado al zaguero andino.

    Lichnovsky tiene 31 años y cuenta en su palmarés con cuatro títulos de la Liga MX ya que, además del ya mencionado tricampeonato con América, fue campeón con Tigres en el Torneo Clausura 2024.

    Además, cuenta con títulos en Chile y en la Segunda División de Portugal. Fue internacional también con la Selección de Chile.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

