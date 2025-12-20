    Liga MX

    ¡Pumas refuerza su ataque con jugador campeón brasileño!

    Juninho, procedente de Flamengo, se convierte en nuevo jugador Universitario para el Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Pumas le escribió su carta a Santa Claus y le adelantó su regalo de Navidad al lograr acuerdo con el delantero brasileño Olávio Vieria dos Santos Júnior, Juninho, quien llega procedente de Flamengo, actual campeón en su país.

    Así lo dio a conocer el equipo a través de sus redes sociales donde agrega que otro palmarés que consiguió con su última escuadra es la Copa Libertadores. El jugador de 29 años debutó con Atlético Paranaense en el 2015.

    PUBLICIDAD

    Su trayectoria deportiva principalmente ha transcurrido en Brasil en equipos como Gremio, Figueirense, Vila Nova y Estoril de Portugal.

    Juninho se une a Carlos Garza como los refuerzos confirmados para el próximo torneo que arranca el próximo 9 de enero y donde los Universitarios reciben al Querétaro en Ciudad Universitaria.

