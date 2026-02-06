Liga MX Necaxa vs. San Luis | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX Los Rayos con la urgencia de salir de la mala racha de tres descalabros en el Clausura 2026; San Luis llega 'herido'.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

La Jornada 5 de la Liga MX se pone en marcha en Aguascalientes con el partido entre Necaxa que recibe al Atlético de San Luis, en compromiso de urgido de puntos. Los Rayos acumulan un triunfo por tres descalabros consecutivos.

Los potosinos perdieron en su último cotejo ante Chivas, líder del Clausura 2026, para acumular dos descalabros en el torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL NECAXA VS SAN LUIS DE LA JORNADA 5 DE LIGA MX

Necaxa domina la serie con siete triunfos, por un empate y dos derrotas en los últimos diez compromisos.

Cuándo es el Necaxa vs. San Luis: El viernes 6 de febrero en el estadio Victoria.

A qué hora es el Necaxa vs. San Luis: Arranca el partido a las 19:00 hora del Centro de México, 20:00 horas en el Este y 17:00 horas en el Pacífico de los Estados Unidos.