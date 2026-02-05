Liga MX ¡Monterrey le da la bienvenida a Uros Djurdjevic! Su nuevo ‘killer’ El campeón de goleo del Clausura 2025 cambia de playera deja la Rojinegra y se enfunda la de Rayados, para suplir salida de Germán Berterame.

Monterrey ya tiene su hombre gol para lo que resta del Clausura 2026, al presentar al serbio Uros Djurdjevic, mejor conocido como Djuka, quien llega de los Rojinegros del Atlas.

Con 143 goles anotados a lo largo de su carrera, el jugador espera tener números similares a los del torneo pasado, donde fue campeón de goleo con el Atlas. La noticia comenzó a darse el domingo pasado, cuando ambas directivas habían llegado a un acuerdo, pero aún faltaba la firma del futbolista para presentarlo.

Este día se concretó el convenio y se mostró la imagen del jugador con su nuevo equipo. El acuerdo fue por tres años a cambio de cuatro millones de dólares. Djuka se despidió de la afición del Atlas con un gol que le dio el triunfo a los Rojinegros sobre Mazatlán. Ante la salida de Germán Berterame al Inter Miami, la directiva Rayada se puso en la búsqueda de un ‘killer’ y logró la firma del serbio.