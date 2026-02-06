Liga MX ¿Efraín Juárez, en riesgo su permanencia como técnico en Pumas? Tras la goleada que sufrió el cuadro Universitario ante San Diego en Concacaf, se encienden los focos rojos y marzo será más complicado.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Efraín Juárez no tiene riesgo en Pumas, aunque este panorama lo haría

El tema de la permanencia del técnico Efraín Juárez al frente de los Pumas se puso sobre la mesa en Insiders, en donde el reportero Julio Ibáñez le cuestionó a Rodrigo Celorio la situación del estratega tras la goleada de 4-1, lo que seguramente provocó preguntas en la directiva Universitaria.

PUBLICIDAD

“El resultado de ayer, en Concacaf, va totalmente opuesto a lo que sucede en la Liga donde ganaste en el Volcán, le metiste cuatro a Santos, el próximo sábado enfrentas al Atlas y te llevas un buen resultado”, comentó Celorio.

“Mucho dependerá de lo que ocurra el próximo martes, cuando Pumas reciba a San Diego y si los elimina, ahí la situación cambiaría, porque en la Liga llevan un buen paso y deben confirmarlo. En marzo viene lo complicado para el equipo de Efraín Juárez con una salida a Toluca, a quien enfrentarías tres veces por ser tu siguiente rival en Concacaf (si avanzan), después vendrá Cruz Azul, América y Chivas”, agregó.

Celorio fue puntual al comentar que, si por ahí no avanzan ante San Diego y queda eliminado, se les complica el Atlas y Puebla ahí puede cambiar el tema con la directiva. “Efraín Juárez fue designado por otros directivos que ya no están y llegaron otros que podrían tener otros planes para la dirección técnica”.

Serán unas próximas tres semanas claves muy fuertes para Pumas en el tema de la continuidad de Efraín Juárez y como director técnico dependerá de los buenos resultados.