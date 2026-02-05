Liga MX Jorge Sánchez nuevo jugador del PAOK de Grecia de forma oficial El defensa mexicano fue anunciado este jueves como refuerzo cuadro de la Liga de Grecia.

Video ¡Oficial! Jorge Sánchez es nuevo jugador del PAOK junto a Giakoumakis



Jorge Sánchez es oficialmente nuevo jugador de PAOK de Grecia tras su aventura con Cruz Azul que inició en el pasad 2024 y que concluyó este 5 de febrero de 2026.

PUBLICIDAD

A través de las redes sociales, el equipo de Salónica posteó un video para darle la bienvenida al mexicano como refuerzo en el Estadio Tumba, casa del cuadro albinegro.

El técnico es Răzvan Lucescu de Rumania y en la temporada actual marcha en el tercer lugar de la SúperLiga de Grecia, debajo del Olympiakos y AEK Atenas.

El debut del mexicano Jorge Sánchez puede darse este domingo ante Aris o el miércoles 11 de febrero contra Panathinaikos en la Copa de Grecia. El lateral derecho tendrá oportunidad de disputar la Europa League.

"¡Muchas gracias por todo, Jorge! 💙Deseamos que tengas mucho éxito en esta nueva etapa de tu carrera", fueron las palabras de despedida de Cruz Azul al jugador.

NÚMEROS DE JORGE SÁNCHEZ CON CRUZ AZUL



Jorge Sánchez estuvo año y medio con Cruz Azul tras salir por la puerta de atrás del Porto. La cifra de la venta del defensa se estima es de 4 millones de dólares, de acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de TUDN.

En el tiempo en el que estuvo el zaguero con La Máquina, disptutó 65 partidos, con tres goles, cinco asistencias, más de 5 mil minutos y el título de campeón de la Concacaf Champions Cup 2025.

Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.