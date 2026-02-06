Liga MX Mazatlán vs. Chivas: Horario y dónde ver el partido de la Liga MX Clausura 2026 El Rebaño de Gabriel Milito busca seguir con paso perfecto y mantener el liderato en la Jornada 5.

Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

Chivas buscará mantener su paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 cuando este viernes 6 de febrero visite a Mazatlán FC en el Estadio El Encanto durante la Jornada 5 de Liga MX.

El Rebaño de Gabriel Milito llega al duelo tras vencer 2-3 al Atlético de San Luis para seguir invicto y llegar a 12 puntos en el liderato del Clausura 2026.

Mientras que los Cañoneros sumaron su cuarta derrota al hilo tras perder 1-0 ante Atlas en el debut de Sergio Bueno que reemplazó a Christian Ramírez en el banquillo.

Mazatlán vs. Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

Fecha: Viernes 6 de febrero del 2025.

Viernes 6 de febrero del 2025. Horario: 9 pm del Centro de México y a las10 pm ET, 9 pm CT y 7 pm PT de Estados Unidos.

9 pm del Centro de México y a las10 pm ET, 9 pm CT y 7 pm PT de Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido de la Jornada 5 por ViX en Estados Unidos.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, Chivas venció 2-0 a Mazatán en la Jornada 13 del Apertura 2025 con goles de Armando ‘Hormiga González y Bryan González.

La Hormiga busca seguir con su racha goleadora en el Clausura 2026 en busca de un bicampeonato de goleo en la Liga MX.

El delantero del Guadalajara suma tres goles en cuatro jornadas, uno menos que el líder goleo Joao Pedro, quien podría dejar el Atlético de San Luis para reforzar al Cruz Azul.