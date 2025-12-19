Así es el calendario de Pumas para el Clausura 2026 de Liga MX
El Club Universidad cumplirá 15 años en 2026 sin levantar un título de liga.
Los Pumas de la UNAM buscan dar borrón y cuenta nueva al torneo Clausura 2026 en el año en que cumplirán 15 primaveras sin poder levantar un título del máximo circuito del futbol mexicano.
Los Universitarios dirigidos por Efraín Juárez arracarán el nuevo torneo en Ciudad Universitaria con la intención de ganarse su confianza nuevamente tras el fracaso del play-in en el semestre.
Destaca el orden de los clásicos que Pumas disputará en el 2026 ante Cruz Azul, América y Chivas, los cuales se jugarán en dicho orden de manera consecutiva en las jornadas 11, 12 y 13; los primeros dos de local y el último de visita en Guadalajara.
Además del compromiso en la Liga MX, Pumas tendrá participación en la Concacaf Champions Cup 2026, donde representará a México junto a Tigres, Cruz Azul, América, Toluca y Monterrey.
CALENDARIO COMPLETO DE PUMAS PARA EL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
Jornada 1
- Pumas vs. Queréaro, domingo - 12:00 pm CT México/ 1:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 2 (doble)
- Tigres vs. Pumas, miércoles - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 3
- Pumas vs. León, domingo - 12:00 pm CT México/ 1:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 4
- Pumas vs. Santos, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 5
- Atlas vs. Pumas, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 6
- Puebla vs. Pumas, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 7
- Pumas vs. Monterrey, domingo - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 8
- Tijuana vs. Pumas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 9 (doble)
- Pumas vs. Toluca, martes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 10
- Necaxa vs. Pumas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 11
- Pumas vs. Cruz Azul, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 12
- Pumas vs. América, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 13
- Chivas vs. Pumas, domingo - 8:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 14
- Pumas vs. Mazatlán, domingo - 12:00 pm CT México/ 2:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 15
- Atlético de San Luis vs. Pumas, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 16
- Pumas vs. Juárez, martes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 17
- Pachuca vs. Pumas, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos