Liga MX Jonathan Pérez se perfila para refuerzo de Chivas en el Clausura 2026 de Liga MX A tres días del cierre de fichajes en la Liga MX, el Rebaño se fija en la MLS.

Video Chivas voltea nuevamente a la MLS para su próximo fichaje



A días del cierre de la ventana de fichajes del Clausura 2026 de Liga MX, Chivas parece tener cerca a su siguiente refuerzo y para ello voltea nuevamente a la MLS.

De acuerdo con el portal 'Jóvenes futbolistas MX', Chivas mantiene negociaciones avanzadas con el Nashville SC de la Mayor League Soccer por su jugador Jonathan Pérez.

El futbolista de 23 años que se desempeña como extremo, nacido en Pico Rivera, California, pero de padres mexicanos, disputó 25 encuentros la temporada pasada con el Nashville.

Pérez llamó la atención de las visorías del Rebaño y del cuerpo técnico de Gabriel Milito, quien cuenta en este 2026 con varios jugadores no nacidos en México, pero con doble nacionalidad como Brian Gutiérrez, Richy Ledezma y Daniel Aguirre.

Jonathan Pérez tiene contrato vigente con Nashville hasta diciembre de 2028 y su carta tiene un valor de poco menos de un millón de dólares.

De concretarse el fichaje, Chivas contaría con un jugador más ex de la MLS con proyección al frente tras las incorporaciones de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez.