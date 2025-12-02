Pumas presentó de manera oficial a su nuevo vicepresidente deportivo de cara al inicio del Clausura 2026 de Liga MX.

Luego de que el Club Universidad diera a conocer la salida de dos integrantes tras el fracaso en la reciente Liguilla del Apertura 2024, Antonio Sancho Sánchez fue anunciado en dicho cargo para tomar las riendas del nuevo proyecto auriazul.

Toño Sancho se dijo orgulloso y emocionado de regresar "a casa" tras varios años fuera de la institución forjando su carrera como directivo tras las glorias pasadas sobre el césped.

El nuevo directivo de Pumas no tardó en sentenciar el futuro de su ahora entrenador Efraín Juárez, quien ha sido objeto de críticas por parte de los fanáticos auriazules por la falta de resultados.

"Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, lo conozco, creo que es el primero que quiere ganar títulos aquí, no he hablado con él, como sabrán esto se hizo muy rápido, tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea, pero él es nuestro técnico.

" Estoy convencido de él, conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos aquí para ser campeones, es un técnico que se preparó fuera, hizo carrera fuera, ganó un campeonato fuera, no es fácil, qué bueno que lo tenemos aquí, ahora hay que apoyarlo".

El saldo de Efraín Juárez con Pumas en el Apertura 2025 no fue nada alentador, ya que de los 14 juegos que dirigió (perdió tres por suspensión) solo pudo ganar 5, con 5 empates y 4 derrotas que los obligaron a buscar el Play-in en la última jornada.