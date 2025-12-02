    Liga MX

    Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas para 2026

    El exfutbolista y ahora directivo respalda el proyecto de Efraín Juárez en el banquillo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Toño Sancho regresa a Pumas y sentencia futuro de Efraín Juárez

    Pumas presentó de manera oficial a su nuevo vicepresidente deportivo de cara al inicio del Clausura 2026 de Liga MX.

    Luego de que el Club Universidad diera a conocer la salida de dos integrantes tras el fracaso en la reciente Liguilla del Apertura 2024, Antonio Sancho Sánchez fue anunciado en dicho cargo para tomar las riendas del nuevo proyecto auriazul.

    PUBLICIDAD

    Toño Sancho se dijo orgulloso y emocionado de regresar "a casa" tras varios años fuera de la institución forjando su carrera como directivo tras las glorias pasadas sobre el césped.

    El nuevo directivo de Pumas no tardó en sentenciar el futuro de su ahora entrenador Efraín Juárez, quien ha sido objeto de críticas por parte de los fanáticos auriazules por la falta de resultados.

    "Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, lo conozco, creo que es el primero que quiere ganar títulos aquí, no he hablado con él, como sabrán esto se hizo muy rápido, tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea, pero él es nuestro técnico.

    " Estoy convencido de él, conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos aquí para ser campeones, es un técnico que se preparó fuera, hizo carrera fuera, ganó un campeonato fuera, no es fácil, qué bueno que lo tenemos aquí, ahora hay que apoyarlo".

    El saldo de Efraín Juárez con Pumas en el Apertura 2025 no fue nada alentador, ya que de los 14 juegos que dirigió (perdió tres por suspensión) solo pudo ganar 5, con 5 empates y 4 derrotas que los obligaron a buscar el Play-in en la última jornada.

    Sin embargo, una vez en la primera fase de la Liguilla, Pumas quedó eliminado por Pachuca y se despidió de toda posibilidad de pelear por el título del futbol mexicano que no ganan desde el 2011.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Ramón Juárez rompe el silencio tras eliminación del América y su no titularidad

    Ramón Juárez rompe el silencio tras eliminación del América y su no titularidad

    2 min
    Cruz Azul podría llegar a la Final de Liga MX y no jugarla en Navidad

    Cruz Azul podría llegar a la Final de Liga MX y no jugarla en Navidad

    2 min
    Chicharito tenía en contra suya una estadística propia pateando penaltis

    Chicharito tenía en contra suya una estadística propia pateando penaltis

    1 min
    Xolos vuelve al ser el centro de atención por su cancha, hay molestia en los clubes

    Xolos vuelve al ser el centro de atención por su cancha, hay molestia en los clubes

    1 min
    El grupo de inversores interesados en comprar al León al Grupo Pachuca

    El grupo de inversores interesados en comprar al León al Grupo Pachuca

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX