Liga MX Chrsitian Ebere es captado a su llegada a México para reforzar a Cruz Azul El jugador nigeriano incluso adelanta trámite para jugar con los cementeros lo más pronto posible.

Video Así fue captado el refuerzo de Cruz Azul a su llegada a México

Christian Ebere, jugador nigeriano, llegó a la Ciudad de México para reforzar al Cruz Azul en lo que es ya la recta final del periodo de futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El elemento nigeriano llegó en las primeras horas del día y se espera que pueda reportar en La Noria este mismo viernes.

Ebere llegó ya con visa de trabajo, por lo que ese trámite no será impedimento para que pueda estar a las órdenes de Nicolás Larcamón, director técnico del conjnto de La Noria.

Se espera que Christian Ebere pueda hacer las últimas pruebas para que pueda ser anunciado de forma oficial con el Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026.