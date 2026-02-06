Chrsitian Ebere es captado a su llegada a México para reforzar a Cruz Azul
El jugador nigeriano incluso adelanta trámite para jugar con los cementeros lo más pronto posible.
Christian Ebere, jugador nigeriano, llegó a la Ciudad de México para reforzar al Cruz Azul en lo que es ya la recta final del periodo de futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El elemento nigeriano llegó en las primeras horas del día y se espera que pueda reportar en La Noria este mismo viernes.
Ebere llegó ya con visa de trabajo, por lo que ese trámite no será impedimento para que pueda estar a las órdenes de Nicolás Larcamón, director técnico del conjnto de La Noria.
Se espera que Christian Ebere pueda hacer las últimas pruebas para que pueda ser anunciado de forma oficial con el Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026.
La llegada de Christian Ebere responde a una necesidad de urgencia que tiene Cruz Azul respecto a la delantera, sobre todo porque el 'Toro' Fernández es prácticamente el único elemento nominal en el ataque.