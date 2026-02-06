    Liga MX

    Chrsitian Ebere es captado a su llegada a México para reforzar a Cruz Azul

    El jugador nigeriano incluso adelanta trámite para jugar con los cementeros lo más pronto posible.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así fue captado el refuerzo de Cruz Azul a su llegada a México

    Más sobre Liga MX

    Igor Lichnovsky es anunciado como nuevo jugador de futbol europeo
    1 mins

    Igor Lichnovsky es anunciado como nuevo jugador de futbol europeo

    Liga MX
    Necaxa vs. San Luis | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX
    1 mins

    Necaxa vs. San Luis | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 5 Liga MX

    Liga MX
    Mazatlán vs. Chivas: Horario y dónde ver el partido de la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Mazatlán vs. Chivas: Horario y dónde ver el partido de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Efraín Juárez, en riesgo su permanencia como técnico en Pumas?
    1 mins

    ¿Efraín Juárez, en riesgo su permanencia como técnico en Pumas?

    Liga MX
    ¿En Chivas ya piensan en América? Esto dice José Castillo
    0:59

    ¿En Chivas ya piensan en América? Esto dice José Castillo

    Liga MX
    Cruz Azul tiene en la mira a Nico Ibáñez como plan b
    2 mins

    Cruz Azul tiene en la mira a Nico Ibáñez como plan b

    Liga MX
    ¡Monterrey le da la bienvenida a Uros Djurdjevic! Su nuevo ‘killer’
    1 mins

    ¡Monterrey le da la bienvenida a Uros Djurdjevic! Su nuevo ‘killer’

    Liga MX
    Jorge Sánchez nuevo jugador del PAOK de Grecia de forma oficial
    1 mins

    Jorge Sánchez nuevo jugador del PAOK de Grecia de forma oficial

    Liga MX
    Lo que falta para que Joao Pedro sea jugador de Cruz Azul
    1 mins

    Lo que falta para que Joao Pedro sea jugador de Cruz Azul

    Liga MX
    Bufalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres al arreglarse con América
    1 mins

    Bufalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres al arreglarse con América

    Liga MX

    Christian Ebere, jugador nigeriano, llegó a la Ciudad de México para reforzar al Cruz Azul en lo que es ya la recta final del periodo de futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    El elemento nigeriano llegó en las primeras horas del día y se espera que pueda reportar en La Noria este mismo viernes.

    Ebere llegó ya con visa de trabajo, por lo que ese trámite no será impedimento para que pueda estar a las órdenes de Nicolás Larcamón, director técnico del conjnto de La Noria.

    Se espera que Christian Ebere pueda hacer las últimas pruebas para que pueda ser anunciado de forma oficial con el Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026.

    La llegada de Christian Ebere responde a una necesidad de urgencia que tiene Cruz Azul respecto a la delantera, sobre todo porque el 'Toro' Fernández es prácticamente el único elemento nominal en el ataque.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX