Liga MX Cruz Azul tiene en la mira a Nico Ibáñez como plan b Cruz Azul busca protegerse en caso de que no logren el fichaje de Joao Pedro.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El futuro de Nico Ibáñez es MLS, pero... ¡equipo de Liga MX puede ficharlo!

Cruz Azul sigue a la carga por un delantero para este Clausura 2026 y Joao Pedro es la primera opción, sin embargo, e n caso de no llegar a un acuerdo con el Atlético de San Luis tendrían un plan b.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Zaritzi Sosa para Insiders, el conjunto de la Máquina l e preguntó a Tigres por el costo de Nicolás Ibáñez, aunque no han avanzado en las negociaciones debido a que siguen a la espera de lo que suceda con el brasileño.

Sin embargo, para que Nico Ibáñez pueda jugar con la Máquina en caso de que se caiga el fichaje de Joao Pedro, el jugador de Tigres tendría que rescindir su contrato con el equipo.

“Cruz Azul ya no tiene cupos de registros extraordinarios, los clubes por temporada tienen hasta cinco… Nico Ibañez ya no podría ser registrado como extemporáneo, pero si Cruz Azul lo quiere, Nico y Tigres tendrían que llegar a un acuerdo para rescindir el contrato para que se quede como jugador libre y ahí la Máquina pueda registrar un jugador libre a pesar de que ya haya jugado con Tigres”, señaló Vladimir García reportero de TUDN.

URIEL ANTUNA BUSCÓ REGRESAR A CRUZ AZUL

Después de no poder brillar con los Tigres. U riel Antuna buscaba regresar a Cruz Azul en donde tuvo un aceptable desempeño, pero hubo dos factores que lo impidieron.

De acuerdo con Vladimir García para Insiders, la primera fue por las formas en que salió de la Máquina y la otra por los cupos.

“Antuna tocó las puertas de Cruz Azul para ver si podría haber un regreso, pero dos factores lo impidieron. Una, que Antuna presionó por salir de Cruz Azul para irse a Tigres y la otra porque ya no tenían este cupo de registros extemporáneos”, informó el reportero de TUDN.