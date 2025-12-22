    Liga MX

    Monterrey madruga a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo para el Clausura 2026

    Rayados dio a conocer la transferencia de uno de sus jugadores al equipo univeristario para el Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    ¡Monterrey se adelanta a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo!

    Monterrey madrugó a Pumas y anunció a su nuevo refuerzo del Torneo Clausura 2026. Se trata de Tony Leone, quien deja Rayados tras dos años para unirse al equipo de la UNAM.

    El defensa de 21 años, nacido en Estados Unidos, pero de nacionalidad mexicana, llega a Pumas a través de un préstamo de un año con opción de compra.

    “Leone va a Pumas para obtener minutos de juego y experiencia que le permitan continuar el desarrollo de su carrera futbolística”, señaló el Monterrey en un comunicado.

    Tony Leone apenas disputó 10 partidos desde que fichó con Rayados en enero del 2024 tras formarse en las fuerzas básicas de LAFC.

    En el Torneo Apertura 2025, el central mexicoamericano solo vio acción en 25 minutos distribuidos en dos partidos, mientras que en la Leagues Cup registró 45 minutos en un encuentro.

    También formó parte del plantel de Monterrey para el Mundial de Clubes, que se jugó en Estados Unidos el verano pasado, pero no fue requerido por el técnico Domenec Torrent.

    Tony Leone es el tercer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026 después del mexicano César Garza, con experiencia en Europa con el Dundee FC de Escocia, y del brasileño Juninho, quien llega como campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo.

