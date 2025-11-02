Joya de gol de Saint-Maximin le da victoria al América vs. León

Video Resumen | ¡América vence a León con obra de arte de Saint-Maximin!

Allan Saint-Maximin respondió a las críticas con un brutal golazo para encaminar la victoria de América sobre León por 2-0 en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Tras una extraordinaria presentación en la Liga MX, el extremo francés rompió con una sequía goleadora de dos meses en su primera titularidad junto a Brian Rodríguez, un movimiento que la afición azulcrema le pedía a gritos a André Jardine.

Corría el minuto 58 cuando Saint-Maximin aprovechó un rebote en un tiro de esquina para tomar el balón y sacar un potente derechazo que perforó el ángulo superior izquierdo de Óscar García para romper el cero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Allan Saint-Maximin marcó su tercer gol en la Liga MX después de anotarle al Atlas y Pachuca en agosto pasado, en sus primeros dos partidos con el América.

Las Águilas sellaron la victoria con gol de Rodrigo Aguirre al 84’. El Búfalo se dio una media vuelta en el área para meter un zurdazo imparable para el 2-0 definitivo.

Por su parte, el León no levanta con Nacho Ambriz y encajó su novena derrota del Torneo Apertura 2025 en el último partido de James Rodríguez de visitante con La Fiera, ya que el colombiano no renovará y saldrá del club en diciembre.

América llegó a 34 puntos para escalar al tercer lugar que lo tenía Tigres, quien descendió al cuarto puesto con 33 unidades tras su empate a un gol en el Clásico Regio ante Monterrey.