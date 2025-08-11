Video ¿Por qué James Rodríguez no enfrentó a Sergio Ramos este lunes?

James Rodríguez brilló por su ausencia en el León vs. Rayados de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX este lunes 11 de agosto por una simple razón.

De acuerdo a información de Israel Romo de TUDN, el colombiano no estuvo ni en la convocatoria de Eduardo Berizzo debido a una lesión.

"Molestias musculares, recordar que en el partido ante Columbus Crew ya tenía algunas molestias, sé jugó aquel partido, se le evaluó y se le hizo saber que no estaba en condiciones para poder jugar, a pesar de que él quería jugar unos minutos".

El que sí apareció y como titular fue Jordi Cortizo que desde hace días entrenaba ya con el León, pero este lunes se hizo oficial su fichaje con el cuadro esmeralda.

James Rodríguez suma un gol en tres partidos previos disputados este Apertura 2025, aunque en uno de esos no fue titular y tuvo acción desde el banquillo.