Video Las razones de la salida de James Rodríguez en León

La llegada de James Rodríguez a León generó ilusión el semestre pasado y ahora todo apunta a que su renovación de contrato no se hará.

De acuerdo a información de Israel Romo de TUDN, la llegada de Ignacio Ambriz como entrenador del cuadro de La Fiera puede ser parte vital para la no continuidad del colombiano.

"Las intenciones de James Rodríguez era de no renovar con León, esto debido a los malos resultados, perdió la titularidad. Lo trajeron para el Mundial de Clubes y él manifestó que siempre la intención era cumplir su contrato.

"Lo que había encontrado en León, lo perdió en las últimas semana, continuidad, capitanía, minutos en cancha, marcar anotaciones, el poder estar en ritmo para llegar a la selección de Colombia. León lejos de clasificar y eso influye también para su salida".

James Rodríguez suma en 32 partidos con León con saldo de cinco goles y ocho asistencias, en los más de 2 mil minutos que ha estado en la cancha.

En este Apertura 2025, James ha sufrido varias lesiones que lo han marginado del terreno de juego en algunos partidos, aunque su cuota goleadora es mejor al de su torneo debut.