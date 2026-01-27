Liga MX Israel Reyes sufre lesión muscular en pierna derecha tras amistoso de Selección Mexicana El Club América detalló qué es lo qu sufrió su jugador en el partido ante Bolivia.

La incertidumbre sobre el estado de la lesión de Israel Reyes ha quedado aclarada tras darse a conocer el parte médico del Club América de cara a la Jornada 4 del Clausura 2026.

Las Águilas dieron a conocer por medio de un breve comunicado que Reyes "presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos", por lo que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución".

El lateral del América y la Selección Mexicana salió lesionado a la media hora del primer tiempo tras iniciar de titular en el partido de preparación del Tri ante Bolivia disputado el domingo de cara al Mundial de 2026.

Sin embargo, un día después del susto, el jugador reapareció en redes sociales para tranquilizar a la afición americanista asegurando que se encuentra bien.

De cualquier forma, es muy probable que André Jardine no cuente con Israel Reyes para la reanudación del Clausura 2026 y el juego del América ante Necaxa a disputarse este sábado.