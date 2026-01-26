Liga MX Liga MX: Así se juega y puedes ver la Jornada 4 de Clausura 2026 Después de una pausa por la Selección Mexicana, el máximo circuito del futbol mexicano está de regreso y con encuentros explosivos.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX regresa después de pausarse por primera vez en el semestre, en este caso, por los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

En esta ocasión, la Jornada 4 entra en escena y en el máximo certamen mexicano, las cosas se quedaron muy candentes, por lo que hay asuntos muy importantes por resolver en esta ocasión.

PUBLICIDAD

Cabe resaltar que esta jornada llega también después de que la Liga MX vivió sus primeras fechas en lapso de poco más de una semana debido a que se disputó también la primera de tres fechas dobles que tendrá el Clausura 2026, como parte del acondicionamiento al calendario debido al Mundial 2026.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 2 comienza el viernes 30 de enero con tres partidos y todo se extenderá hasta el domingo 1 de febrero.

Puebla vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 19:00 del centro de México, a las 8pm ET, 5pm PT. En Estados Unidos, la transmisión será por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.



Pumas vs. Santos Laguna

El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 21:00 del centro de México, a las 10pm ET, 7pm PT. En Estados Unidos, la transmisión será por TUDN, tudn.com y la app de TUDN. En México, por ViX.



Juárez vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 21:00 del centro de México, a las 10pm ET, 7pm PT.



América vs. Necaxa

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 16:00 del centro de México, a las 5pm ET, 2pm PT. La transmisión en Estados Unidos es por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX y en México por Canal 5, TUDN y ViX.



Atlas vs. Mazatlán FC

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT. En Estados Unidos y México, puedes seguir la transmisión por ViX.



PUBLICIDAD

Atlético de San Luis vs. Chivas

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT.



León vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 del centro de México, a las 8pm ET, 5pm PT. En Estados Unidos podrás seguir la transmisión en ViX.



Monterrey vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 del centro de México, a las 8pm ET, 5pm PT. La transmisión en Estados Unidos es por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y en México por Canal 5, TUDN y ViX.



Querétaro vs. Pachuca