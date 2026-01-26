    Liga MX

    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión

    El defensor americanista sufrió una lesión con la Selección durante el duelo ante Bolivia.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Israel Reyes rompe el silencio tras su lesión con el Tri

    Israel Reyes no solo encendió las alarmas en Selección Mexicana sino también en el América luego de la lesión que sufrió en el amistoso frente Bolivia, sin embargo, todo indica que quedó en un susto.

    Y es que el defensor de los Azulcremas tranquilizó a los aficionados con una publicación en redes sociales explicando su situación tras abandonar el partido ante los sudamericanos.

    PUBLICIDAD

    “Mi gente parece que todo bien. Saludos a todos y muchas gracias”, fue el mensaje de Isarel Reyes.

    Isarel Reyes saltó como titular con México y a la media hora de partido se quedó tendido en el césped luego de sentir un dolor a la altura de la cadera por lo que tuvo que salir del partido en el carrito

    El defensa tendrá que reportar con América para la reanudación del Clausura 2026 donde enfrentaran al Necaxa en juego de la jornada 4, pero queda en duda si alcanzará a llegar para el partido que se jugará en el estadio Ciudad de los Deportes en un horario atípico.

