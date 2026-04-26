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    Liguilla Liga MX: Listos los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Tras la Jornada 17, se definieron las cuatro eliminatorias que se jugarán a partir del mes de mayo

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Partidazos! Estos son los Cuartos de Final del Clausura 2026

    Finalizó la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 y se definió la Liguilla de la Liga MX con los partidos de Cuartos de Final, donde aparecen los cuatro grandes clasificados.

    Los clubes que clasificaron a la Liguilla del futbol mexicano son Pumas, Chivas, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca y Atlas.

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    Así queda la Liguilla de la Liga MX Torneo Clausura 2026


    Sin la presencia del Play-in como en torneos anteriores por el Mundial 2026, se saben los ochos clasificados directos a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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    Hay series con antecedentes históricos, incluso la mayoría ya fueron finales de la Liga MX en alguna ocasión.

    Partidos de Cuartos de Final


    (Ida 2-3 de mayo | Vueltas 9-10 de mayo)

    • Pumas vs. América

    Ida en el Estadio Banorte Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

    • Chivas vs. Tigres

    Ida en el Estadio Universitario Vuelta en el Estadio Akron.

    • Cruz Azul vs. Atlas

    Ida en el Estadio Jalisco Vuelta en el Estadio Cuauhtémoc.

    • Pachuca vs. Toluca

    Ida en el Estadio Nemesio Diez Vuelta en el Estadio Hidalgo.
    Se espera que la Liga MX dé a conocer las fechas y los horarios de los partidos de Cuartos de Final este lunes 27 de abril en el transcurso del día.

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