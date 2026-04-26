Liga MX Liguilla Liga MX: Listos los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026 Tras la Jornada 17, se definieron las cuatro eliminatorias que se jugarán a partir del mes de mayo

Video ¡Partidazos! Estos son los Cuartos de Final del Clausura 2026

Finalizó la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 y se definió la Liguilla de la Liga MX con los partidos de Cuartos de Final, donde aparecen los cuatro grandes clasificados.

Los clubes que clasificaron a la Liguilla del futbol mexicano son Pumas, Chivas, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca y Atlas.

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Así queda la Liguilla de la Liga MX Torneo Clausura 2026



Sin la presencia del Play-in como en torneos anteriores por el Mundial 2026, se saben los ochos clasificados directos a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Hay series con antecedentes históricos, incluso la mayoría ya fueron finales de la Liga MX en alguna ocasión.

Partidos de Cuartos de Final



(Ida 2-3 de mayo | Vueltas 9-10 de mayo)

Pumas vs. América

Ida en el Estadio Banorte Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas vs. Tigres

Ida en el Estadio Universitario Vuelta en el Estadio Akron.

Cruz Azul vs. Atlas

Ida en el Estadio Jalisco Vuelta en el Estadio Cuauhtémoc.

Pachuca vs. Toluca