Liguilla Liga MX: Listos los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026
Tras la Jornada 17, se definieron las cuatro eliminatorias que se jugarán a partir del mes de mayo
Finalizó la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 y se definió la Liguilla de la Liga MX con los partidos de Cuartos de Final, donde aparecen los cuatro grandes clasificados.
Los clubes que clasificaron a la Liguilla del futbol mexicano son Pumas, Chivas, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca y Atlas.
Así queda la Liguilla de la Liga MX Torneo Clausura 2026
Sin la presencia del Play-in como en torneos anteriores por el Mundial 2026, se saben los ochos clasificados directos a la Fiesta Grande del futbol mexicano.
Hay series con antecedentes históricos, incluso la mayoría ya fueron finales de la Liga MX en alguna ocasión.
Partidos de Cuartos de Final
(Ida 2-3 de mayo | Vueltas 9-10 de mayo)
- Pumas vs. América
Ida en el Estadio Banorte Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
- Chivas vs. Tigres
Ida en el Estadio Universitario Vuelta en el Estadio Akron.
- Cruz Azul vs. Atlas
Ida en el Estadio Jalisco Vuelta en el Estadio Cuauhtémoc.
- Pachuca vs. Toluca
Ida en el Estadio Nemesio Diez Vuelta en el Estadio Hidalgo.
Se espera que la Liga MX dé a conocer las fechas y los horarios de los partidos de Cuartos de Final este lunes 27 de abril en el transcurso del día.