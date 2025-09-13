La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Pachuca y Cruz Azul en el icónico estadio Hidalgo. Este partido, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante duelo, es fundamental saber dónde podrás verlo por televisión. Asegúrate de estar preparado para animar a tu equipo y disfrutar de cada jugada. ¡Sigue leyendo para descubrir dónde se televisará este esperado partido!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 8

Pachuca llega con la necesidad de mejorar tras una dura derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza y demostrar su potencial en casa. Por su parte, Cruz Azul se presenta con la moral alta después de una convincente victoria, lo que les da un impulso extra para enfrentar este desafío.

Cuándo es el Pachuca vs. Cruz Azul : el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Hidalgo.

: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Cruz Azul: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.