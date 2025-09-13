    Pachuca

    Horario y dónde ver Pachuca vs. Cruz Azul de la Liga MX Apertura 2025

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX entre Pachuca y Cruz Azul.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Cruz Azul busca el liderato! Así podrás ver su duelo vs. Pachuca

    La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Pachuca y Cruz Azul en el icónico estadio Hidalgo. Este partido, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

    Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante duelo, es fundamental saber dónde podrás verlo por televisión. Asegúrate de estar preparado para animar a tu equipo y disfrutar de cada jugada. ¡Sigue leyendo para descubrir dónde se televisará este esperado partido!

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 8

    Pachuca llega con la necesidad de mejorar tras una dura derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza y demostrar su potencial en casa. Por su parte, Cruz Azul se presenta con la moral alta después de una convincente victoria, lo que les da un impulso extra para enfrentar este desafío.

    • Cuándo es el Pachuca vs. Cruz Azul: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pachuca vs. Cruz Azul: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.

    * Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Chivas recibe el cariño y reclamos de su gente previo al Clásico ante América

    Chivas recibe el cariño y reclamos de su gente previo al Clásico ante América

    2 min
    Pumas golea a domicilio a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX

    Pumas golea a domicilio a Mazatlán en la Jornada 8 de la Liga MX

    2 min
    Entre gritos de "fuera Gago", Rayos y FC Juárez empatan en Aguascalientes

    Entre gritos de "fuera Gago", Rayos y FC Juárez empatan en Aguascalientes

    1:16
    ¿Qué hiciste Badaloni? Era el empate para Necaxa y desperdició el centro

    ¿Qué hiciste Badaloni? Era el empate para Necaxa y desperdició el centro

    1 min
    André Jardine cuenta con plantel completo para el América vs. Chivas

    André Jardine cuenta con plantel completo para el América vs. Chivas

    Relacionados:
    PachucaCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD