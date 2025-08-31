    América

    América vs. Pachuca: Así fue el golazo de Saint-Maximin en la Jornada 7

    El francés anotó su segundo gol con las Águilas en su primera presentación en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Video Resumen | Saint-Maximin brilla, hace golazo y le da la victoria al América

    Allan Saint-Maximin lo volvió a hacer: entró de cambio y con un golazo selló la victoria del América vs. Pachuca (2-0) en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

    El extremo francés entró de cambio al 60’ por Brian Rodríguez y 10 minutos más tarde anotó segundo tanto de las Águilas en su primera presentación en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Saint-Maximin aprovechó un mal despeje de Eduardo Bauermann para recuperar el balón a velocidad y quitarse a Carlos Moreno pasada la media cancha para sacar un remate con marco abierto que perforó las redes de los Tuzos.

    Desafortunadamente, Saint-Maximin no pudo celebrar la afición azulcrema como lo hizo de forma épica en su debut el pasado fin de semana ante Atlas en el Estadio Jalisco, pues el partido ante Pachuca se jugó a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El francés había participado en el tercer gol del América con un pase filtrado que cortó la defensa hidalguense, pero el rebote le cayó a Cristian Borja para el 3-0; el árbitro anuló el gol tras revisar el VAR por una sujeción previa de la ‘Pantera’ Zúñiga.

    Igor Lichnovsky fue quien abrió el marcador al minuto 21 al cerrar la pinza con una gran asistencia de tres dedos de Alejandro Zendejas por la banda derecha.

    América logró su cuarta victoria en el Torneo Apertura 2025 para llegar a 17 puntos y mantenerse en el segundo lugar de la tabla, a solo un punto de Monterrey.

    Tras el parón de la fecha FIFA, las Águilas de André Jardine volverán a la actividad de la Liga MX el próximo sábado 13 de septiembre ante Chivas en la Jornada 8.

    Video ¿Con quién festejó Saint-Maximin? Ojo a lo que no se vio en TV

