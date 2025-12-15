    Liga MX

    Luis García tras ser la figura de Toluca: "Yo solamente le rezaba a Dios"

    El arquero fue una de las figuras de los Diablos Rojos al ser determinante en los penales.

    Por:
    Raúl Martínez
    Luis García f ue una de las sorpresas en la alineación titular del Toluca para la final del Apertura 2025 de Liga MX y al final se convirtió en una de las figuras para que los Diablos Rojos consiguieran el bicampeonato.

    Y tras conseguir un nuevo campeonato, el portero del Toluca reveló como tomó la decisión del Antonio Mohamed de elegirlo como el guardameta titular y lo que vivió en los penales.

    Es una decisión que solamente él (Mohamed) la va a tener y hay que respetarla y unos hay que trabajar para seguir adelante

    “Nunca (había cobrado penales) estaba tranquilo solamente dije “voy a pegarle fuerte” y lamentablemente salió mal... Yo solamente le rezaba a Dios y la verdad que cuando ellos anotaban teníamos la obligación de también hacerlo y gracias a Dios salió a nuestro favor”, mencionó Luis García.

    Por su parte, Federico Pereira destacó el trabajo de Luis García bajo los tres postes y lo catalogó como la figura del partido.

    “Antes que arrancáramos la liguilla estábamos convencidos de que íbamos a llegar a la final e incluso con el 1-0 en contra estábamos convencidos que lo íbamos a dar vuelta, Lucho fue la figura y estaba escrito que Alexis para que lo terminará él”, señaló Pereira.

    Video ¡La épica serie de penales completa del Toluca bicampeón!
