Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en duelo de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Akron.

En encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX, Cruz Azul se metió a la cancha del Akron y derrotó 2-1 a unas Chivas que vieron el regreso de Javier 'Chicharito' Hernández, pero no de el de la senda de la victoria.

Apenas corría el minuto 2 del encuentro, cuando José Paradela recibió trazo de Sepúlveda en los linderos del área, desde donde sacó el fogonazo y la mandó guardar para poner en ventaja a La Máquina.

Sin embargo, la respuesta del Rebaño Sagrado llegó rápida y, a los 11 minutos, en un cobro de esquina, el balón fue peinado en el área por Tapias, para que llegara de atrás Diego Campillo y lo mandara guardar con certero cabezazo.

Luego de una serie de polémicas arbitrales, en la que se anuló un gol para La Máquina y un penal para las Chivas fue revocado, los celestes, que parecían haber perdido el control del encuentro, volvieron a generar peligro.

Ya en tiempo de compensación de la primera parte, tras un trazo de Nacho Rivero, Rodolfo Rotondi le pegó desde la media luna y dejó sin oportunidad a Rangel, para devolverle la ventaja a los cementeros.

En la parte complementaria las Chivas buscaron revertir el marcador, generaron llegadas de peligro de forma constante, pero simplemente no encontraron el camino que los llevara nuevamente al gol y la igualada del partido.

El máximo alarido que se dio en la segunda parte, fue a los 71 minutos, cuando se dio el regreso a las canchas del 'Chicharito' Hernández, quien entró en medio de una gran ovación de la afición rojiblanca, pero que si bien tuvo una oportunidad de manifestarse en el marcador, no pudo concretarla.

El marcador no se movió más, un 2-1 que mantiene al Cruz Azul en la lucha por los tres primeros lugares de la tabla, mientras que las Chivas acumularon una derrota más y están entre los tres últimos de la competencia.