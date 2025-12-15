    Liga MX

    Toluca Campeón, Paulinho feliz por el título, el club, sus familias y la afición

    El delantero de los Diablos Rojos habló sobre Alexis Vega y fue muy claro, “es un fenómeno el cabrón”.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca

    Toluca se coronó como Campeón del Apertura 2025 de la Liga MX al vencer en penaltis a Tigres y así ser uno de los equipos bicampeones de los torneos cortos.

    Paulinho, goleador y también campeón de goleo de este certamen, habló tras levantar el trofeo y aseguró que esto es duro, y definir así en penaltis es peligroso para el corazón.

    PUBLICIDAD

    “Hoy fue duro, fue difícil, sabíamos que iba a ser así, sufrimos, pero hay que saber sufrir también, estamos muy felices por ellos (afición), por nosotros, nuestras familias y el club lo merece”. La tanda de penaltis estando fuera del campo de juego “No da, es peligroso para el corazón, pero es una locura”.

    Más sobre Liga MX

    Luis García tras ser la figura de Toluca: "Yo solamente le rezaba a Dios"
    1 mins

    Luis García tras ser la figura de Toluca: "Yo solamente le rezaba a Dios"

    Liga MX
    El cambio de arquero influyó en la Final, Luis García aclara
    1:55

    El cambio de arquero influyó en la Final, Luis García aclara

    Liga MX
    Alexis Vega revela su verdadera lesión y quién lo dejó jugar la Final
    4:01

    Alexis Vega revela su verdadera lesión y quién lo dejó jugar la Final

    Liga MX
    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?

    Liga MX
    A pesar de la adversidad, Nico Castro siempre confió en el Toluca
    1:30

    A pesar de la adversidad, Nico Castro siempre confió en el Toluca

    Liga MX
    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca
    2:47

    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca

    Liga MX
    Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos
    2 mins

    Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo

    Liga MX
    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac
    1 mins

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac

    Liga MX

    El portugués habló sobre su compañero en el ataque, Alexis Vega, quien cobró dos penaltis en la serie y que marcó el último para darle el título a los Diablos Rojos.

    “Ya lo dije muchas veces, es distinto, jugó lesionado, seguro, dice un poco del grupo que somos nosotros que todos quiere ayudar, pero el gordo es un fenómeno el cabrón”.

    “No hablamos mucho, nos abrazamos, le agradecí por venir y le dije que esta es obra de él, le agradecimos todos por venir y vamos por el tri (campeonato)”, esto dijo sobre su corto, pero efusivo festejo con el ‘Turco’ Mohamed.

    Paulinho revela el secreto de este Toluca

    El delantero de los escarlatas no pudo definir en una sola frase la clave para el éxito de este equipo, pero dejó claro que hay unión y eso se vio en que todos están para ayudar y respetan las decisiones del técnico.

    “Llegar a un país que no conozco, a una cultura completamente distinta y en tres torneos ganar dos, pero si me preguntabas hace un año y medio, te decía que sí, pero porque me queda bien decirlo”.

    “No sé, pero si ustedes viven el día a día con nosotros iban a entender muchas cosas, de verdad que el grupo es muy bueno, todos están listos para jugar, Helinho se lesionó mucho el año pasado y no le daba mucho para ayudarnos, pero siguió trabajando y hoy un golazo y una asistencia; y a Lucho también, una decisión del entrenador, hay que respetarla y estamos todos listos”.

    Video ¡La tercera es la vencida! ¡Paulinho ahora sí, empuja y empata la gran final!
    Relacionados:
    Liga MXTolucaPaulinho

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX