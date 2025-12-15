Liga MX Toluca Campeón, Paulinho feliz por el título, el club, sus familias y la afición El delantero de los Diablos Rojos habló sobre Alexis Vega y fue muy claro, “es un fenómeno el cabrón”.

Por: Alonso Ramírez

Video Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca

Toluca se coronó como Campeón del Apertura 2025 de la Liga MX al vencer en penaltis a Tigres y así ser uno de los equipos bicampeones de los torneos cortos.

Paulinho, goleador y también campeón de goleo de este certamen, habló tras levantar el trofeo y aseguró que esto es duro, y definir así en penaltis es peligroso para el corazón.

“Hoy fue duro, fue difícil, sabíamos que iba a ser así, sufrimos, pero hay que saber sufrir también, estamos muy felices por ellos (afición), por nosotros, nuestras familias y el club lo merece”. La tanda de penaltis estando fuera del campo de juego “No da, es peligroso para el corazón, pero es una locura”.

El portugués habló sobre su compañero en el ataque, Alexis Vega, quien cobró dos penaltis en la serie y que marcó el último para darle el título a los Diablos Rojos.

“Ya lo dije muchas veces, es distinto, jugó lesionado, seguro, dice un poco del grupo que somos nosotros que todos quiere ayudar, pero el gordo es un fenómeno el cabrón”.

“No hablamos mucho, nos abrazamos, le agradecí por venir y le dije que esta es obra de él, le agradecimos todos por venir y vamos por el tri (campeonato)”, esto dijo sobre su corto, pero efusivo festejo con el ‘Turco’ Mohamed.

Paulinho revela el secreto de este Toluca

El delantero de los escarlatas no pudo definir en una sola frase la clave para el éxito de este equipo, pero dejó claro que hay unión y eso se vio en que todos están para ayudar y respetan las decisiones del técnico.

“Llegar a un país que no conozco, a una cultura completamente distinta y en tres torneos ganar dos, pero si me preguntabas hace un año y medio, te decía que sí, pero porque me queda bien decirlo”.

“No sé, pero si ustedes viven el día a día con nosotros iban a entender muchas cosas, de verdad que el grupo es muy bueno, todos están listos para jugar, Helinho se lesionó mucho el año pasado y no le daba mucho para ayudarnos, pero siguió trabajando y hoy un golazo y una asistencia; y a Lucho también, una decisión del entrenador, hay que respetarla y estamos todos listos”.