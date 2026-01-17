Liga MX Inter Miami espera una respuesta por Germán Berterame en las próximas horas Al interior del conjunto de la MLS confirmaron la oferta por el atacante de la Selección Mexicana y esperan todo se resuelva velozmente.

Por: Omar Carrillo

Video Inter Miami rompe el silencio sobre posible fichaje de Berterame

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, confirmó esta mañana de sábado la oferta de su equipo por el delantero Germán Berterame de Rayados de la Liga MX y añadió que espera que todo se resuelva en las próximas 24 o 36 horas.

Cuestionado por la prensa en un video recogido en la cuenta de X del periodista José Armando de Deporte Total USA, el directivo del club dá los pormenores del posible fichaje del atacante de la Selección Mexicana.

"Primeramente Germán Berterame es un gran jugador. Estuvimos del lado de no poder con el Monterrey en la Concachampions el año antepasado. Es un gran jugador. Nosotros aspiramos a tener una gran plantilla. Sé que confirmó eso esta mañana que hay una oferta de Inter Miami ( Tato Noriega directivo de Rayados), hay una oferta de Inter MIami para Germán Berterame", aseguró .

Y añadió el lapso en el que se buscan finalicen las negociaciones por el atacante nacido en Argentina.

"Veremos como eso se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas, pero una vez más nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinanaria. Darle herramientas a Marche (Javier Mascherano, el técnico del club) para poder atacar técnicamente como él piense en una alineación que pueda ser fuerte. Es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de la plantilla del Inter Miami", finalizó.

De acuerdo con Diego Armando Medina, para TUDN, y quien diera la exclusiva del interés del club de la MLS por el delantero naturalizado mexicano, la cláusula de rescisión de contrato es de 15 millones dólares e incluso el propio Lionel Messi, capitán del Inter Miami, ya habría dado su visto bueno e incluso habría hablado con él para convencerlo de unirse al equipo.