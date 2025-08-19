Después de una jornada violenta dentro de la Fecha 5 de la Liga MX Apertura 2025 que comenzó el viernes con un suceso en las inmediaciones del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc y que atrasó el inicio del partido del Puebla, continuó el sábado en dos inmuebles.

PUBLICIDAD

En el Chivas vs. FC Juárez, el hermano de Ángel Zaldívar fue agredido físicamente en las gradas del Estadio Akron de Guadalajara, aunque después se difundieron videos en los que supuestamente él incitó todo.

Ante ello, la Federación Mexicana de Futbol comenzó una investigación para deslindar responsabilidades aunque parece que no llegará aun veto por ninguna de las dos instituciones, Tigres y Chivas.

“La Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos e violencia suscitados durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y Akron, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades.

“Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisarios, las pruebas y los elementos presentados por los clubes y las autoridades correspondientes para determinar lo conducente”, se lee en el comunicado difundido este martes por la FMF.