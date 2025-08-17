Video ¿Y esto? Brunetta encara a Jardine al final del partido y se arma el caos

América se impuso a Tigres y mantuvo el dominio de los últimos años en Liga MX, ahora como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 y que concluyó con los ánimos calientes luego de una confusión por parte de Juan Brunetta.

El director técnico de las Águilas, André Jardine, se dirigió hacia la parte alta de la tribuna para celebrar el triunfo con un pequeño sector de la afición americanista, se golpeó el pecho para demostrar que lo ganaron co ncorazón y con la seña del número tres con la mano, tanto por los goles como los puntos obtenidos.

Fue el primer triunfo en el Volcán de André Jardine en la Liga MX, ya sea con Atlético de San Luis o con América, por lo que el valor de la victoria fue aún superior esta noche de sábado.

Sin embargo, la manera tan efusiva con la que celebró fue confundida con una aparente burla a interpretación de Juan Brunetta, jugador de Tigres y autor del primer gol del partido a los cinco minutos.

Brunetta fue hacia el estratega brasileño y le reclamó, Jardine intentó explicar su efusivo festejo, pero varios jugadores y staff se involucraron en una riña que no pasó a mayores más allá de los reclamos airados por ambas partes.

Además, América quebró el paso perfecto de Tigres en el Apertura 2025 y escaló a los primeros puestos luego de un doblete de ‘Chiquito’ Sánchez y un autogol de Nahuel Guzmán.

ANDRÉ JARDINE EXPLICÓ LA CONFUSIÓN DE JUAN BRUNETTA AL FINAL DEL AMÉRICA VS. TIGRES

El estratega de las Águilas comentó en conferencia de prensa posterior al encuentro de la Fecha 5 del Apertura 2025 sobre la confusión de Juan Brunetta, quien fue a reclamar una posible burla con los seguidores de Tigres.

"Al final aquí he venido algunas veces y nunca había visto a la afición del América presente en el Volcán, siempre jugamos con pura afición de Tigres, me emocionó un poco ver que teníamos una parte del estadio nuestra.

"La gente me imagino muy feliz con la victoria, al final quise agradecer el apoyo, la afición ha sido parte importante, está presente en todos los estadios. Fue sólo esto, le hice ver a Brunetta que teníamos a la afición arriba, era con la nuestra (el festejo) obviamente.

“No necesitaría explicar esto, pero mi respeto a Tigres al máximo, incluso Juan Brunetta es un grandísimo jugador, cuenta con mi admiración y va a darse cuenta que me estaba comunicando con nuestra afición”, concluyó André Jardine.