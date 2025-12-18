    Liga MX

    ¿Regresa a Cruz Azul? Esta es la revelación de ‘Cata’ Domínguez en entrevista

    El zaguero se dijo seguro de renovar con Atlético de San Luis, pero nada está cerrado aún de cara al Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Julio César Domínguez es una identidad dentro de la historia de La Máquina de Cruz Azul, con todo y que hubo lapsos en los que la afición le reprochaba cada que tocaba la pelota en la cancha y tachada de malagradecida con un jugador que siempre se ha entregado al equipo.

    En 2023 salió del conjunto celeste para jugar con Atlético de San Luis, con el que asegura las negociaciones marchan por buen puerto para la renovación de contrato, aunque no se olvida de su verdadero sueño, volver en algún momento al club de sus amores.

    “Estamos en pláticas, en exclusiva… primeramente Dios voy a renovar seis meses más con San Luis, van muy bien las pláticas están unos detallitos, pero posiblemente me quede ahí, sólo que pase otra cosa”, contó ‘Cata’ Domínguez a Yosgart Gutiérrez en su canal de YouTube “El RePortero”.

    Cuando el exguardameta, quien también llegó a militar en Cruz Azul, le cuestionó sobre un posible regreso a La Noria, Cata no dudó en sacar sus sentimientos por la institución cementera.

    “Muchos me lo han preguntado, obviamente si me llegaran a hablar contento, encantado. Tú sabes los años que estuve ahí, soy Azul desde niño, es algo que me pondría feliz, pero ahorita estoy en San Luis.

    “Pero muy agradecido, me abrieron las puertas con otra oportunidad y se han portado bien conmigo. En San Luis voy para dos años y medio. En Cruz Azul más de la mitad de mi vida, estuve 20 años, 17 en Primera División y tres años entre Fuerzas básicas, Tercera y reservas, la juvenil”, contó Julio César Domínguez de cara al inicio de la Liga MX Clausura 2026.

