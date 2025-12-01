Video Rayados no olvida que gol del Berterame cuando sonaba canción del América

Luis Alberto Cárdenas, portero de Rayados, atendió a los medios de comunicación este lunes previo a lo que será el partido del miércoles de Ida por las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX ante el Toluca.

PUBLICIDAD

“ Fíjate, lo más bonito de todo de esa canción fue que la estaban tocando junto cuando cae el gol y como que no se lo esperaban y es lo mejor. Así que nos tocaba una a nosotros también”, dijo al respecto el guardameta del Monterrey.

“Nosotros nos dimos cuenta de que también podemos hacer ese tipo de partidos, esas remontadas de último de último minuto y lo disfrutamos mucho”, agregó.

‘Mochis’ pide "inteligencia" en Rayados para el duelo de Ida

El portero de rayados también analizó lo que será la Semifinal contra el Toluca, pues aunque admitió que sí "sueña" con una final regia ante Tigres, dejó claro que el equipo ahora mismo solo está enfocado en el choque ante los Diablos, actuales campeones de la Liga MX.

“ Primero que nada, saber que la eliminatoria dura 180 minutos; que pase lo que pase en la ida no es un resultado definitivo, para bien o para mal”, apuntó Cárdenas.