Fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025

    La Liga MX anunció los días en que se jugarán los duelos entre los cuatros clubes que siguen en disputa tras definirse el domingo el último clasificado a esta instancia.

    Por:
    Jaime Bernal.
    La Liga MX dio a conocer este lunes las fechas y los horarios en que se jugarán los partidos de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 tras disputarse el domingo el último partido de los Cuartos de Final.

    Luego de vencer a Chivas el domingo, Cruz Azul fue el último equipo en meterse las Semis de la Liga MX tras la clasificación el sábado de Toluca, Tigres y Monterrey.

    Cabe destacar que la Liga MX determinó nuevamente, y como ya sucedió en los Cuartos de Final, “una programación extraordinaria” para los partidos de Semifinales pues las dos series se disputarán el miércoles y el sábado.

    Fechas y horarios de las Semifinales de Liga MX

    Los partidos de ida se disputarán el miércoles 3 de diciembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 6 de diciembre.

    Ida de Semifinales
    Miércoles 3 de diciembre

    Monterrey vs. Toluca - Estadio BBVA | 9:00 pm Centro de México, 10:00 pm ET y 7:00pm PT de EEUU
    Tigres vs. Cruz Azul - Estadio O. Universitario | 7:00 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

    Vuelta de Semifinales
    Sábado 6 de diciembre

    Toluca vs. Monterrey - Estadio Nemesio Diez | 7:00 pm Centro de México, 8:00 pm ET y 5:00pm PT de EEUU
    Cruz Azul vs. Tigres - Estadio Universitario | 9:00 pm Centro de México, 10:00 pm ET y 7:00 pm PT de EEUU

