Fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025
La Liga MX anunció los días en que se jugarán los duelos entre los cuatros clubes que siguen en disputa tras definirse el domingo el último clasificado a esta instancia.
La Liga MX dio a conocer este lunes las fechas y los horarios en que se jugarán los partidos de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 tras disputarse el domingo el último partido de los Cuartos de Final.
Luego de vencer a Chivas el domingo, Cruz Azul fue el último equipo en meterse las Semis de la Liga MX tras la clasificación el sábado de Toluca, Tigres y Monterrey.
Cabe destacar que la Liga MX determinó nuevamente, y como ya sucedió en los Cuartos de Final, “una programación extraordinaria” para los partidos de Semifinales pues las dos series se disputarán el miércoles y el sábado.
Fechas y horarios de las Semifinales de Liga MX
Los partidos de ida se disputarán el miércoles 3 de diciembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 6 de diciembre.
Ida de Semifinales
Miércoles 3 de diciembre
Monterrey vs. Toluca - Estadio BBVA | 9:00 pm Centro de México, 10:00 pm ET y 7:00pm PT de EEUU
Tigres vs. Cruz Azul - Estadio O. Universitario | 7:00 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
Vuelta de Semifinales
Sábado 6 de diciembre
Toluca vs. Monterrey - Estadio Nemesio Diez | 7:00 pm Centro de México, 8:00 pm ET y 5:00pm PT de EEUU
Cruz Azul vs. Tigres - Estadio Universitario | 9:00 pm Centro de México, 10:00 pm ET y 7:00 pm PT de EEUU