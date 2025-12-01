Fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025

Video Imperdibles: Estas son las fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer este lunes las fechas y los horarios en que se jugarán los partidos de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 tras disputarse el domingo el último partido de los Cuartos de Final.

Luego de vencer a Chivas el domingo, Cruz Azul fue el último equipo en meterse las Semis de la Liga MX tras la clasificación el sábado de Toluca, Tigres y Monterrey.

Cabe destacar que la Liga MX determinó nuevamente, y como ya sucedió en los Cuartos de Final, “una programación extraordinaria” para los partidos de Semifinales pues las dos series se disputarán el miércoles y el sábado.

Fechas y horarios de las Semifinales de Liga MX

Los partidos de ida se disputarán el miércoles 3 de diciembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 6 de diciembre.

Ida de Semifinales

Miércoles 3 de diciembre

Monterrey vs. Toluca - Estadio BBVA | 9:00 pm Centro de México, 10:00 pm ET y 7:00pm PT de EEUU

Tigres vs. Cruz Azul - Estadio O. Universitario | 7:00 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

Vuelta de Semifinales

Sábado 6 de diciembre