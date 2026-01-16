    Liga MX

    El plan de América para Maximin y Brian Rodríguez en el Clausura 2026

    El decepcionante arranque de las Águilas ha aumentado la presión en el cuerpo técnico.

    Por:Juan Regis
    Video Esto es lo que América planea hacer con Maximin y Brian Rodríguez

    El decepcionante inicio del Clausura 2026 para América comienza a impacientar a la afición azulcrema que se pregunta por la titularidad de Brian Rodríguez y el bajo rendimiento de Allan Saint-Maximin.

    Pese al empate y la derrota en las primeras dos jornadas, todo parece indicar que André Jardine y su cuerpo técnico tienen un plan para el delantero francés, que no ha logrado adaptarse del todo al futbol mexicano en parte por las lesiones que ha sufrido.

    De acuerdo con Julio Ibáñez, la apuesta de Jardine y el América es mantener a Maxmin como titular por encima de Rodríguez con la esperanza de que el francés pueda dar el ancho.

    "El tema de Brian Rodríguez me parece que sí es lo más comentado, ¿por qué? Porque no solo viene de ahora, no sé si recuerden, en los Cuartos de Final de vuelta, cuando salió la alineación contra Rayados, no tenías a un futbolista que hubiera participado en 11 goles del América, es decir, una tercera parte de lo que había conquistado el equipo en los últimos seis meses con 7 goles y 4 asistencias.

    "Me parece que hoy creen, siguen pensando que Maximin puede robarse la Liga MX, es lo que me han platicado. Sigo pensando que este semestre es muy importante (para Maximin), pero le van a dar los minutos suficientes para que demuestre las aptitudes que ellos consideran que tiene. Yo creo que hoy sí es uno u otro. Maximin ha querido ser enganche y no le ha llenado el ojo ahí a Jardine, por eso van a traer un enganche que sería extranjero".

    El domingo 18, América visitará a Pachuca como parte de la Jornada 3. Los Tuzos son un rival que históricamente se les complica a las Águilas y una derrota más podría prender las alarmas en el Nido de Coapa.

    Liga MXAméricaAllan Saint-MaximinBrian Rodríguez

