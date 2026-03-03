Liga MX Tigres vs. Monterrey: Fernando Gorriarán es baja para el Cásico Regio del Clausura 2026 El futbolista uruguayo se perdió tanto la jornada doble como la Fecha 10 frente a Rayados debido a una lesión.

Video Tigres vs. Monterrey: Fernando Gorriarán es baja para el Cásico Regio

Tigres vs. Monterrey se juega este fin de semana como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 y ya registra su primera baja por lesión, incluso no formó parte del conjunto felino para la Fecha Doble en la que visitaron al Puebla.

Los felinos pelean por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones ante un Monterrey que debió cambiar la dirección técnica ante la falta de buenos resultados y la presión de su afición.

Tigres ganó el último Clásico Regio a Monterrey en el Volcán, fue un 2-1 en el Clausura 2025; la última vez que Rayados se impuso en su visita al cuadro universitario fue en el Clausura 2024, por lo que los resultados parecen alternarse y ahora se reencuentran en un Clausura en el mismo escenario.

TIGRES VS. MONTERREY YA REGISTRA SU PRIMERA BAJA POR LESIÓN

Para este fin de semana, Tigres anunció la baja por desgarro muscular del futbolista uruguayo Fernando Gorriarán, quien había jugado todos los partidos del torneo hasta la jornada 8 y todos como titular.

“Informamos a nuestra afición que Fernando Gorriarán sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo, por lo que su regreso a la actividad grupal quedará sujeto a su evolución”, indicó el club de la UANL a través de redes sociales.