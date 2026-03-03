    Liga MX

    Tigres vs. Monterrey: Fernando Gorriarán es baja para el Cásico Regio del Clausura 2026

    El futbolista uruguayo se perdió tanto la jornada doble como la Fecha 10 frente a Rayados debido a una lesión.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Tigres vs. Monterrey: Fernando Gorriarán es baja para el Cásico Regio

    Tigres vs. Monterrey se juega este fin de semana como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 y ya registra su primera baja por lesión, incluso no formó parte del conjunto felino para la Fecha Doble en la que visitaron al Puebla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Santos vs. Cruz Azul EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 9 de Liga MX
    4 mins

    Santos vs. Cruz Azul EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 9 de Liga MX

    Liga MX
    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 9
    1 mins

    Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 9

    Liga MX
    Pachuca vs. Necaxa EN VIVO: los Tuzos quieren conservar el invicto en casa en el Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Necaxa EN VIVO: los Tuzos quieren conservar el invicto en casa en el Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Chivas pidió que no le quiten jugadores en Liguilla? Esto respondió Mikel Arriola
    1 mins

    ¿Chivas pidió que no le quiten jugadores en Liguilla? Esto respondió Mikel Arriola

    Liga MX
    Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul tras fractura de tibia
    1 mins

    Kevin Mier vuelve a jugar con Cruz Azul tras fractura de tibia

    Liga MX
    Rotondi recomienda a jugador de Cruz Azul para Selección Mexicana
    1 mins

    Rotondi recomienda a jugador de Cruz Azul para Selección Mexicana

    Liga MX
    Pachuca vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Pachuca vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Santos vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlético de San Luis vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX

    Los felinos pelean por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones ante un Monterrey que debió cambiar la dirección técnica ante la falta de buenos resultados y la presión de su afición.

    Tigres ganó el último Clásico Regio a Monterrey en el Volcán, fue un 2-1 en el Clausura 2025; la última vez que Rayados se impuso en su visita al cuadro universitario fue en el Clausura 2024, por lo que los resultados parecen alternarse y ahora se reencuentran en un Clausura en el mismo escenario.

    TIGRES VS. MONTERREY YA REGISTRA SU PRIMERA BAJA POR LESIÓN

    Para este fin de semana, Tigres anunció la baja por desgarro muscular del futbolista uruguayo Fernando Gorriarán, quien había jugado todos los partidos del torneo hasta la jornada 8 y todos como titular.

    “Informamos a nuestra afición que Fernando Gorriarán sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo, por lo que su regreso a la actividad grupal quedará sujeto a su evolución”, indicó el club de la UANL a través de redes sociales.

    Fernando Gorriarán marcó a Rayados en un Clásico Regio en el Clausura 2024 en el empate 3-3 en el Gigante de Acero como parte de la Jornada 15, pero ahora deberá verlo desde casa por lesión.

    Relacionados:
    Liga MXTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX