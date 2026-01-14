Liga MX El refuerzo que busca América para el Clausura 2026 Las Águilas quieren un jugador más para sumar al equipo de André Jardine.

El conjunto del América, quien ha tenido mal inicio de torneo, sigue en la búsqueda de un refuerzo más para volver a los primeros planos en este Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN, las Águilas están buscando un atacante del exterior, pese a que André Jardine tiene cubierta esa posición.

“ Faltan refuerzos, por lo menos un refuerzo más llegará. Es uno más en el ataque, podría ser un nueve extranjero, obviamente tendría que salir uno de los extranjeros, pero el América sigue buscando un refuerzo importante”, detalló Gibran Araige.

Hace unos días André Jardine señaló que la platilla todavía no estaba completa y que aun estaba buscando un jugador importante para sumar el equipo.

Las Águilas aun tienen dos semanas para sumar a ese jugador extranjero que busca la directiva ya que el mercado de transferencias cierra en febrero.

En este mercado invernal el América se ha reforzado con Rodrigo Dourado, , Fernando Tapia y Aarón Mejía, y recientemente se anunció la baja de Javairo Dilrosun.