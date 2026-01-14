    Liga MX

    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026

    Las Águilas quieren un jugador más para sumar al equipo de André Jardine.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video EXCLUSIVA: ¡América va por un atacante para reforzarse este torneo!

    El conjunto del América, quien ha tenido mal inicio de torneo, sigue en la búsqueda de un refuerzo más para volver a los primeros planos en este Clausura 2026 de la Liga MX.

    De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN, las Águilas están buscando un atacante del exterior, pese a que André Jardine tiene cubierta esa posición.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Pumas, Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX
    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez
    2 mins

    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez

    Liga MX
    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro
    1 mins

    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro

    Liga MX
    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay
    2 mins

    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay

    Liga MX
    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc
    1 mins

    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc

    Liga MX
    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina
    3 mins

    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina

    Liga MX

    Faltan refuerzos, por lo menos un refuerzo más llegará. Es uno más en el ataque, podría ser un nueve extranjero, obviamente tendría que salir uno de los extranjeros, pero el América sigue buscando un refuerzo importante”, detalló Gibran Araige.

    Hace unos días André Jardine señaló que la platilla todavía no estaba completa y que aun estaba buscando un jugador importante para sumar el equipo.

    Las Águilas aun tienen dos semanas para sumar a ese jugador extranjero que busca la directiva ya que el mercado de transferencias cierra en febrero.

    En este mercado invernal el América se ha reforzado con Rodrigo Dourado, , Fernando Tapia y Aarón Mejía, y recientemente se anunció la baja de Javairo Dilrosun.

    Tras dos jorndas disputadas en este Clausura 2026 de la Liga MX, América solo suma una unidades luego del empate con Xolos y la reciente derrota frente al Atlético de San Luis.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX