    Santos vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 9 a disputarse en el TSM Corona

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026


    Este martes 3 de marzo, Santos Laguna recibirá a Cruz Azul en el Estadio TSM Corona en un encuentro correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX del Clausura 2026.

    Actualmente, Santos ocupa la posición 18 de la tabla, con solo dos puntos acumulados y sin victorias en el torneo, tras rescatar un empate en su último partido y en calidad de visitante.

    Por otro lado, Cruz Azul se hizo del liderato con 19 puntos tras seis victorias, aunque como visitante apenas tiene dos, una de ellas el sábado pasado frente a Rayados en Monterrey.

    Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, con Santos Laguna en busca de su primera victoria del semestre y La Máquina que refrendará el primer lugar del Clausura 2026.

    La situación en la tabla y los resultados recientes hacen de este partido un punto de interés para los aficionados. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 9

    Santos Laguna llega al partido con la moral alta tras empatar con Gallos de Querétaro el viernes pasado, pero no bastó para salir del sótano.

    Por otro lado, Cruz Azul se presenta en alza después de imponerse al Monterrey, lo que les brinda confianza y ganas de seguir sumando puntos en la competencia.

    • Cuándo es el Santos vs. Cruz Azul: el juego es este martes 3 de marzo en el TSM Corona.
    • A qué hora es el Santos vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Santos vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

