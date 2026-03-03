Liga MX Rotondi recomienda a jugador de Cruz Azul para Selección Mexicana El futbolista argentino está sorprendido por el nivel de su compañero y quiero verlo en el Tri.

El futbolista argentino de La Máquina destacó la competencia interna que hay en el equipo, sobre todo un caso especial, el de Omar Campos, jugador que lo ha impresionado.

Para Rotondi, el lateral de 23 años tarde o temprano será convocado al Tri: “Omar es un jugador importante, con unas cualidades impresionantes, para mí va a terminar siendo jugador de selección”.

Omar Campos es un polivalente lateral/carrilero que puede jugar por ambas bandas, de ser banca de Rotondi pasó a ser titular tras la salida de Jorge Sánchez a Europa.

“Es una competencia sana, aparte yo le tengo mucho aprecio, es un excelente compañero, cuando no le ha tocado jugar ha entrenado bien, siempre ha deseado lo mejor cuando uno juega. Ojalá que el día de mañana, yo insisto, es una buena opción para la Selección Mexicana”, añadió el argentino.

Javier Aguirre aún está en búsqueda de un lateral derecho para la Copa Mundial de la FIFA 26. Jesús Gallardo y Mateo Chávez parecen haber ganado la carrera por el sector izquierdo.

Pero el Vasco sigue con dudas por el costado derecho donde tiene varias opciones: Jorge Sánchez, J ulián Araujo, Richy Ledezma e incluso Rodrigo Huescas si es que se llega a recuperar a tiempo de su lesión de ligamentos de rodilla.