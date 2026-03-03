    Liga MX

    Pachuca vs. Necaxa EN VIVO: los Tuzos quieren conservar el invicto en casa en el Liga MX Clausura 2026

    Tuzos quiere conservar el paso invicto en el Estadio Hidalgo frente a unos Rayos que buscan evitar su tercera derrota al hilo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Necaxa descuenta en el marcador! ¡Javier Ruiz mete a los Rayos en el partido!

    Pachuca vs. Necaxa es uno de los partidos que dan el banderazo a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026 con los Tuzos como invicto en el estadio Hidalgo, escenario de este encuentro y en el que los Rayos tratará de salir de una racha negativa de dos derrotas consecutivas.

    Liga MX

    La última vez que Pachuca recibió al Necaxa lo goleó 6-2; son ya cinco juegos al hilo que el club hidalguense no pierde de local ante los Rayos por lo que la racha parece que se mantendrá de su lado ante el titubeante andar rojiblanco.

    Es el primero de dos partidos al hilo del Pachuca como local en el Clausura 2026, pues el fin de semana próximo recibirá ahora al Puebla; los Rayos tratarán de sacar un resultado positivo que les sira de aliciente rumbo al juego ante Pumas.

    Video ¡Golazo de Pachuca! ¡Alexéi Domínguez define con bombazo al primer poste!

    PACHUCA VS. PUMAS DE LA JORNADA 9 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    Necaxa, con Martín Varini al frente del equipo, ganó su último juego fuera de casa ante FC Juárez, el exequipo de su ahora entrenador; la otra victoria de visitante fue ante Santos Laguna en el arranque del torneo.

    • Al 69', fogonazo de Luis Quiñones que Unsaín desvió a tiro de esquina para evitar el tercero de los Tuzos.
    • ¡Gol del Necaxa! Javier Ruiz, al 53', sorpendió con un fogonazo a ras de pasto que venció a Carlos Moreno para acercarse 2-1.
    • ¡Inicia el segundo tiempo!
    • Se acaba el pimer tiempo.
    • Pachuca estuvo muy cerca del tercer gol antes del descanso, cuando Kevin Rosero barrió a tiempo a Alexei Domínguez en el área e incluso consiguió saque de meta.
    • ¡Gol de los Tuzos! Falla Unsaín e Idrissi lo aprovechó al 33' para el segundo tanto en el Hidalgo.
    • ¡Gol del Pachuca! Alexei Domínguez amagó y definió a ras de pasto dentro del área para el 1-0 al 14'.
    • Salomón Rondón da el primer aviso de peligro al 10' con trallazo que se fue apenas por un costado.
    • ¡Se pone en marcha el partido en el Hidalgo entre Pachuca y Necaxa!
    Video ¡Brutal jugada de Oussama Idrissi! ¡Los Tuzos le clavan otro golazo al Necaxa!
    Liga MXPachucaNecaxa

