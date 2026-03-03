Liga MX Santos vs. Cruz Azul EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 9 de Liga MX La Máquina, líder del Clausura 2026, enfrenta al último lugar de la tabla.

Video ¡Golazo del Cruz Azul! Jeremy Márquez pone el primer gol en el marcador

La Jornada 9 del Clausura 2026 de Liga MX enfrenta EN VIVO al líder del torneo Cruz Azul con el sotanero Santos Laguna que no ha logrado sumar una sola victoria hasta el momento.

Cruz Azul visitará la Comarca como amplio favorito y líder con 19 puntos en el torneo. La Máquina no pierde desde la Jornada 2, es decir, lleva 7 juegos consecutivos invicto en Liga MX y 9 en todas las competiciones.

El momento de Santos Laguna no podía ser más contrastante. Los Guerreros viven una de sus crisis más agudas en años y no han logrado ganar un solo partido en lo que va del Clausura 2026 con 6 derrotas y 2 empates para un total de 2 puntos.

Video ¡Se salva Santos! Palavecino iba a marcar un golazo como Jared Borgetti

TODO LISTO PARA EL SANTOS VS. CRUZ AZUL

PRIMEROS CAMBIOS DE SANTOS

El equipo lagunero da minutos a Diego Medina (sale Dájome) y Nelson Cedillo (sale Luis Gómez).

¡GOL DE SANTOS LAGUNA!

Gran centro filtrado de Villalba para Dájome, quien asiste de primera para el disparo de Bullaude.

INICIAL EL SEGUNDO TIEMPO

Marcador Santos 0-1 Cruz Azul

TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN TORREÓN

Marcador Santos 0-1 Cruz Azul

¡CAÑONAZO DE CHARLY RODRÍGUEZ QUE PASA CERCA!

El jugador de Cruz Azul se animó de larga distancia buscando el ángulo lejano desde los linderos del área.

¡PALAVECINO CASI ANOTA EL SEGUNDO GOL DE CRUZ AZUL!

Cabezazo hacia atrás a primer poste de Palavecino que estrelló el travesaño.

¡EL VAR REVIERTE LA TARJETA ROJA PARA SANTOS!

El árbitro cita una "entrada temeraria", pero solo sancionable con amonestación.

¡EXPULSIÓN PARA JUGADOR DE SANTOS!

Javier Güémez recibe la tarjeta roja directa tras una polémica entrada sobre José Paradela.

GOL DE CRUZ AZUL 0-1

Jeremy Márquez aprovecha un pésimo despeje en el área para controlar en dos tiempos y disparar a primer poste.

CUERPO TÉCNICO DE CRUZ AZUL SE LLEVA UN SUSTO

Willer Ditta recibió un fuerte golpe a la altura de la rodilla que lo dejó varios minutos sobre el césped. Afortundamente el jugador se reincorporó a los 10 minutos de juego.

ARRANCA EL PARTIDO

Marcador primer tiempo: Santos 0-0 Cruz Azul

Los jugadores ya salen al terreno de juego para el protocolo de la Liga MX. Estas son las alineaciones de Santos Laguna y Cruz Azul:

Santos: Carlos Acevedo, José Abella, Efraín Orona, Haret Ortega, Kevin Balanta, Cristian Dajome, Ezequiel Bullaude, Javier Güemez, Francisco Villalba, Kevin Palacios y Tahiel Jiménez.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Amaury Morales, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nico Ibáñez.

Video ¡Visita de lujo! Kevin Mier está presente en el partido contra Santos

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 9 CLAUSURA 2026 DE LIGA MX

La actividad de la Jornada 9 comienza el martes 3 de marzo con cuatro partidos y continuará el miércoles 4 con otros cuatros juegos más.

Pachuca vs. Necaxa

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Santos vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Atlético de San Luis vs. Mazatlán

El partido se llevará a cabo elmartes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pumas vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el martes 3 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Puebla vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Monterrey vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las a las 19:00 del centro de México por ViX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN..

Atlas vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo a las 21:00 del centro de México y a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

América vs. Juárez