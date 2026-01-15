    Liga MX

    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América

    El estratega brasileño pidió calma tras el mal inicio de las Águilas en el Clausura 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Jardine se va contra la prensa tras derrota de América

    Después de la derrota de América frente al Atlético de San Luis, André Jardine no se mostró satisfecho con el mal inicio de torneo del equipo y le tiró un dardo a la prensa.

    En conferencia de prensa el estratega de las Águilas pidió calma a la afición por los malos resultados ya que confía en que mejoraran en las siguientes jornadas.

    Hay que tener calma en estos momentos, se que a la prensa le gustan estos momentos y le pone gasolina al fuego, pero hay certeza que vamos a tener el equilibrio suficiente para tener la claridad

    La seguridad de que aquí estoy, creo que podemos prometer a nuestra afición un nivel mayor dentro de la primera fase y sobre todo llegar a instancias finales con mucha fuerza y capacidad de buscar los objetivos”, indicó.

    De igual forma, Jardine volvió a confirmar que siguen en la búsqueda de un jugador extranjero más para reforzar al equipo.

    “Tengo clara la sensación que nos falta un movimiento, pero hay que tener paciencia porque este movimiento se hará, n o es sencillo porque necesitamos una salida para que pueda llegar un jugador extranjero”, agregó.

    Liga MXAméricaAndré Soares Jardine

