Liga MX América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez Las Águilas tienen un debut como locales muy accidentado y el exequipo de André Jardine sorprende.

Video ¡Ramón Juárez se va expulsado en una polémica jugada!

El América empieza a entrar en un momento crítico, muy crítico, cuando apenas han transcurrido dos jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador de 2-0 para el Atlético de San Luis en un partido que resultaba especial para André Jardine, quien tuvo en los potosinos a su primer equipo en México, e incluso para el propio conjunto americanista que debutaba como local en el presente certamen, con todo y estreno de uniforme.

Y es que las Águilas repitieron muchas deficiencias mostradas en el primer partido del certamen en el empate ante Tijuana sin goles y, por el contrario, exponenció errores que tienen a André Jardine con mucho qué pensar.

Eso sí, el juego de la escuadra capitalina se empezó a complicar en el primer tiempo cuando en una jugada muy polémica, el América se quedó con 10 hombres después de una muy discutida expulsión a Ramón Juárez.

La parte complementaria fue totalmente cargada para unos potosinos quienes olieron sangre en un rival que se desgastaba poco a poco y, gracias a un partidazo de Salles-Lamonge, el marcador se abrió con un cabezazo de Sanabria.

Ya con los brazos abajo, América fue prácticamente un espectador para que Joao Pedro hiciera lo que quisiera en el área al abrirse en un espacio reducido y dejar desarmado a Luis Ángel Malagón para que la ventaja se extendiera y se firmara el marcador.

América tiene un inicio complicado en el Clausura 2026, sin goles todavía, solo un punto de seis posibles y con el Pachuca en el horizonte.

