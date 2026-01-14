    Liga MX

    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez

    Las Águilas tienen un debut como locales muy accidentado y el exequipo de André Jardine sorprende.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Ramón Juárez se va expulsado en una polémica jugada!

    El América empieza a entrar en un momento crítico, muy crítico, cuando apenas han transcurrido dos jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Marcador de 2-0 para el Atlético de San Luis en un partido que resultaba especial para André Jardine, quien tuvo en los potosinos a su primer equipo en México, e incluso para el propio conjunto americanista que debutaba como local en el presente certamen, con todo y estreno de uniforme.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Toluca vs. Santos, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen
    1 mins

    Tigres vs. Pumas, Liga MX Clausura 2026: goles, marcador y resumen

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Pumas, Jornada 2 del Clausura 2026 de Liga MX
    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    EN VIVO: Querétaro vs. Xolos de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    EN VIVO: Querétaro vs. Xolos de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay
    2 mins

    Mundial 2026: lesión de Diego González con Atlas enciende alertas en Selección de Paraguay

    Liga MX
    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc
    1 mins

    Cruz Azul logra su primer triunfo en el 2026 al superar al Atlas en el Cuauhtémoc

    Liga MX
    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina
    3 mins

    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina

    Liga MX
    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"
    1 mins

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"

    Liga MX

    Y es que las Águilas repitieron muchas deficiencias mostradas en el primer partido del certamen en el empate ante Tijuana sin goles y, por el contrario, exponenció errores que tienen a André Jardine con mucho qué pensar.

    Eso sí, el juego de la escuadra capitalina se empezó a complicar en el primer tiempo cuando en una jugada muy polémica, el América se quedó con 10 hombres después de una muy discutida expulsión a Ramón Juárez.

    La parte complementaria fue totalmente cargada para unos potosinos quienes olieron sangre en un rival que se desgastaba poco a poco y, gracias a un partidazo de Salles-Lamonge, el marcador se abrió con un cabezazo de Sanabria.

    Ya con los brazos abajo, América fue prácticamente un espectador para que Joao Pedro hiciera lo que quisiera en el área al abrirse en un espacio reducido y dejar desarmado a Luis Ángel Malagón para que la ventaja se extendiera y se firmara el marcador.

    América tiene un inicio complicado en el Clausura 2026, sin goles todavía, solo un punto de seis posibles y con el Pachuca en el horizonte.

    Jornada 2 del Torneo Clausura 2026


    Estos son los partidos de la segunda fecha de la Liga MX que se disputarán este martes 13 de enero y jueves 14 de enero.

    • Puebla 2-1 Mazatlán
    • Necaxa 0-2 Monterrey
    • Pachuca 2-1 León
    • Juárez 0-1 Chivas
    • Cruz Azul 2-0 Atlas
    • Querétaro vs. Xolos
    • América vs. San Luis
    • Tigres vs. Pumas
    • Toluca vs. Santos
    Relacionados:
    Liga MXAméricaAtlético de San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX