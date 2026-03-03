Liga MX Pachuca vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Este martes 3 de marzo el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Necaxa correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Pachuca ocupa la parte alta de la tabla con 14 puntos después de cuatro victorias en el torneo y con paso invicto como local. En su último partido, los Tuzos fueron víctima del Mazatlán FC, que parece vivir sus últimos días en el futbol mexicano.

Por otro lado, Necaxa se encuentra en la duodécima posición con nueve puntos y tres victorias a cambio de cinco derrotas en lo que va del torneo, pero llega a este encuentro tras ser remontado en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

Con una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un duelo interesante en la búsqueda de puntos cruciales para mejorar sus posiciones en la clasificación.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. NECAXA DE LA JORNADA 9

Pachuca llega al partido tras dos juegos fuera de casa y una derrota en el último en El Encanto en un resultado sorpresivo. La última vez que recibió al Necaxa goleó 6-2; son ya cinco juegos al hilo que el club hidalguense no pierde de local ante los Rayos.

Por otro lado, Necaxa llega con dos derrotas consecutivas luego de ser remontado en la última por León; ahora buscará redimirse y revertir su situación, ya que la presión por obtener un resultado positivo se hace cada vez más evidente.

Cuándo es el Pachuca vs. Necaxa: el juego es el martes 3 de marzo en el Estadio Hidalgo.

el juego es el martes 3 de marzo en el Estadio Hidalgo. A qué hora es el Pachuca vs. Necaxa : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pachuca vs. Necaxa: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.