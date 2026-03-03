    Liga MX

    Pachuca vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

    Este martes 3 de marzo el Estadio Hidalgo será el escenario del enfrentamiento entre Pachuca y Necaxa correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Actualmente, Pachuca ocupa la parte alta de la tabla con 14 puntos después de cuatro victorias en el torneo y con paso invicto como local. En su último partido, los Tuzos fueron víctima del Mazatlán FC, que parece vivir sus últimos días en el futbol mexicano.

    Más sobre Liga MX

    Maluma presume su amor a Chivas
    1 mins

    Maluma presume su amor a Chivas

    Liga MX
    Miguel Herrera revela con humor como se dio su salida de América
    1 mins

    Miguel Herrera revela con humor como se dio su salida de América

    Liga MX
    Miguel Herrera revela cómo le dieron las gracias en América
    2:13

    Miguel Herrera revela cómo le dieron las gracias en América

    Liga MX
    América recupera a Alejandro Zendejas para el juego vs. Bravos
    1 mins

    América recupera a Alejandro Zendejas para el juego vs. Bravos

    Liga MX
    André Jardine puede salvar el puesto si gana la Concacaf Champions Cup con América
    1 mins

    André Jardine puede salvar el puesto si gana la Concacaf Champions Cup con América

    Liga MX
    Ymay afirma ver cerca el fin de ciclo de André Jardine en América
    2 mins

    Ymay afirma ver cerca el fin de ciclo de André Jardine en América

    Liga MX
    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey
    2 mins

    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey

    Liga MX
    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey
    2 mins

    Tato Noriega acepta culpabilidad de todos en Rayados de Monterrey

    Liga MX
    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas
    1 mins

    Fernando Hierro presume el trabajo que hoy brilla en Chivas

    Liga MX
    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar
    1 mins

    Nico Sánchez será el técnico interino de Monterrey; Severo Meza su auxiliar

    Liga MX

    Por otro lado, Necaxa se encuentra en la duodécima posición con nueve puntos y tres victorias a cambio de cinco derrotas en lo que va del torneo, pero llega a este encuentro tras ser remontado en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

    Con una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un duelo interesante en la búsqueda de puntos cruciales para mejorar sus posiciones en la clasificación.

    Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento y descubrir cómo y dónde se televisa el partido.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. NECAXA DE LA JORNADA 9

    Pachuca llega al partido tras dos juegos fuera de casa y una derrota en el último en El Encanto en un resultado sorpresivo. La última vez que recibió al Necaxa goleó 6-2; son ya cinco juegos al hilo que el club hidalguense no pierde de local ante los Rayos.

    Por otro lado, Necaxa llega con dos derrotas consecutivas luego de ser remontado en la última por León; ahora buscará redimirse y revertir su situación, ya que la presión por obtener un resultado positivo se hace cada vez más evidente.

    • Cuándo es el Pachuca vs. Necaxa: el juego es el martes 3 de marzo en el Estadio Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs. Necaxa: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Pachuca vs. Necaxa: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXPachucaNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX