Liga MX Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026 La Jornada 9, Fecha Doble, de la Liga MX Clausura 2026 enfrenta a los dos únicos equipos que marchan con paso invicto en el semestre y con Cruz Azul como líder.

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

La Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026, la segunda Fecha Doble del torneo, pone a prueba al líder Cruz Azul frente al sotanero de la tabla de clasificación, Santos Laguna, quien tratará de dar la gran sorpresa, pues es el único equipo que no sabe aún lo que es ganar.

PUBLICIDAD

Además, enfrenta a los dos equipos que aún conservan el paso invicto luego de ocho jornadas; Pumas vs. Toluca, que se miden en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde tampoco ha perdido, pues tiene saldo de dos empates y dos derrotas.

El vigente campeón del futbol mexicano y bicampeón actual, Toluca, llega al duelo ante los felinos sin perder en calidad de visitante, saldo de dos triunfos y dos empates y con una diferencia de +4 goles, además de ser la mejor defensiva del torneo con dos tantos admitidos

RESULTADOS AL MOMENTO Y EN VIVO DE LA JORNADA 9 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Monterrey se mide al Querétaro en el inicio de una nueva era tras el cese de Domenec Torrent como director técnico mientras que Tigres visita al Puebla, éste que como local suma tres juegos seguidos sin ganar; los clubes de la Sultana del Norte se enfrentarán en el Clásico Regio este fin de semana.

En el cierre de la Jornada 9 del Clausura 2026, América recibe a FC Juárez luego de una dolorosa derrota el pasado sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes frente a Tigres, la segunda del semestre en ese escenario y donde tratará de retomar la senda del triunfo.

MARTES 3 DE MARZO

Pachuca 2-1 Necaxa (en curso)

Alexei Domínguez (Pachuca), 14'

Oussama Idrissi, (Pachuca), 33'

Javier Ruiz (Necaxa), 53'

Santos Laguna 1-1 Cruz Azul (en curso)

Jeremy Márquez (Cruz Azul), 15'

Ezequiel Bullaude (Santos Laguna), 54'

Atlético de Sa Luis vs. Mazatlán FC, 21H MX y 23H ET

Pumas vs. Toluca, 21:10H MX y 23:10H ET

MIÉRCOLES 4 DE MARZO

Monterrey vs. Querétaro, 19H MX y 21H ET

PUBLICIDAD

Puebla vs. Tigres, 19H MX y 21H ET

Atlas vs. Tijuana, 21H MX y 23H ET